Samantha Flak, Jörg Nobis, Heinz Schiffers, Brigitta Schiffers, Spitzenkandidat Julian Flak, Lore Kobs, Patrick Sicka und Jörg Schiffers treten für die AfD zur Kommunalwahl in Kaltenkirchen an.

Vor fünf Jahren konnte die AfD in Kaltenkirchen nur acht von 14 Wahlkreisen bei der Kommunalwahl besetzen, erreichte trotzdem 6,2 Prozent an Stimmen. Für den Urnengang im Mai schaffte sie es dieses Mal, für alle Bezirke in Kaltenkirchen Bewerber zu finden.

