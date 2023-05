﻿Kommunalwahl in Seth: Simon Herda (SPD) will Bürgermeister bleiben

CDU, SPD und FWS treten an

Bei der Kommunalwahl 2018 war zwar die CDU als stärkste Kraft aus dem Rennen gegangen – allerdings konnte die knappe Mehrheit von SPD und FWS in der Gemeindevertretung Simon Herda (SPD) in das Bürgermeisteramt wählen. Jetzt haben die Bürger wieder die Wahl in Seth.

