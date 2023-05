﻿Kommunalwahl Kreis Segeberg 2023: Diese Kandidaten ziehen in den Kreistag ein

Kreis Segeberg. Es wird eng im Kreistagssitzungssaal in Bad Segeberg. Nach der Kommunalwahl werden sich künftig 67 Abgeordnete von neun Parteien in den schon jetzt recht engen Saal unter Denkmalschutz zwängen müssen. Das sind noch einmal mehr Männer und Frauen als im bisherigen Rekord-Kreistag von 2008 mit 64 Abgeordneten. In der ablaufenden Wahlperiode sind es 61 Mandatsträger.

Die Wahlbeteiligung für die Kreistagswahl ist mit 47,8 Prozent der 227 052 Wahlberechtigten nicht überragend, aber doch deutlich höher gewesen als noch bei der Kommunalwahl 2018. Damals hatten 43,7 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

Nach der Kommunalwahl 2023: Kreistag in Segeberg so groß wie nie

Eigentlich hat der Kreistag in Segeberg 49 Sitze – 25 direkt gewählte Abgeordnete und 24 über die Liste. Grund für den neuen Rekord-Kreistag sind zahlreiche Überhang- und Ausgleichsmandate. Denn die CDU hat zwar in allen 25 Wahlkreisen die meisten Stimmen für ihre Kandidaten erhalten – aber eben nicht die Hälfte aller Stimmen. So entstehen die sogenannten Überhangmandate.

Im Wahlkreis 20, Norderstedt II, reichten dem CDU-Mann René Bülow 940 Stimmen (30,6 Prozent), um das Direktmandat zu bekommen – bei einer Wahlbeteiligung von gerade einmal 40,4 Prozent. Dessen Parteikollegin Doris Vorpahl im Wahlkreis Norderstedt IV reichten sogar 26,4 Prozent (1058 Stimmen) für das Direktmandat – mit nur 117 Stimmen Vorsprung zur Grünen-Kandidatin.

Kreisweit hat die CDU 36,9 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten – sogar 0,1 Punkte weniger als vor fünf Jahren, als die Christdemokraten „nur“ 23 von 25 Wahlkreise direkt gewannen. Die restlichen 63,1 Prozent der Stimmen verteilen sich auf acht weitere Parteien – eine mehr als vor fünf Jahren. Damit diese Wählerstimmen nicht verfallen, werden die Überhangmandate der CDU ausgeglichen.

So reichten den Newcomern auf der Segeberger Kreisebene von den Parteien Die Basis und Die Partei 1,4 Prozent (1486 Stimmen) beziehungsweise 1,5 Prozent (1560) der Stimmen für einen Sitz im neuen Segeberger Kreistag. Auch Die Linke mit 2,1 Prozent (-1,7 Punkte) der Stimmen (2235) ist nach Verlusten nur noch mit einem Kandidaten vertreten.

Nach Verlusten bei der SPD von 3,2 Prozentpunkten auf nun noch 18,3 Prozent der Stimmen auf Kreisebene und wegen zwei verlorener Direktmandate in Norderstedt, erhalten auch die Sozialdemokraten Ausgleichsmandate. Sie sind künftig mit zwölf Männern und Frauen im Kreistag vertreten – bislang sind es 13.

Die Grünen (16,8 Prozent, +1,7 Punkte) können zulegen von neun auf 11 Sitze. Die AfD (10,3 Prozent, +2,7) zieht mit sieben – vorher 5 – Mandatsträgern ein. Die FDP (8,5 Prozent, +0,3) kommt auf sechs Sitze (+1), die Freien Wähler (4,4 Prozent, +1,5) erreichen drei Sitze (+1).

Über Direktmandate ziehen nach dem vorläufigen Ergebnis die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten in den Segeberger Kreistag ein:

Wahlkreis 01 - Bornhöved-Trappenkamp: Reinhard Wundram, CDU, 1815 Stimmen

Wahlkreis 02 - Boostedt-Rickling: Annette Glage, CDU, 2111 Stimmen

Wahlkreis 03 - Bad Segeberg I: Monika Saggau, CDU, 2110 Stimmen

Wahlkreis 04 - Bad Segeberg II: Till Wenzel, CDU, 1468 Stimmen

Wahlkreis 05 - Seedorf: Jörg Buthmann, CDU, 2639 Stimmen

Wahlkreis 06 - Wahlstedt: Matthias Malassa, CDU, 1464 Stimmen

Wahlkreis 07 - Itzstedt-Nahe: Anja Jung, CDU, 2069 Stimmen

Wahlkreis 08 - Leezen: Constanze Rode, CDU, 2261 Stimmen

Wahlkreis 09 - Lentförden: Jonas Hövermann, CDU, 1735 Stimmen

Wahlkreis 10 - Kisdorf: Torsten Kowitz, CDU, 2288 Stimmen

Wahlkreis 11 - Bad Bramstedt-Land: Angelika Hahn-Fricke, CDU, 2439 Stimmen

Wahlkreis 12 - Bad Bramstedt: Nils Böttger, CDU, 1556 Stimmen

Wahlkreis 13 - Alveslohe-Ellerau: Susanne Bernitt, CDU, 1318 Stimmen

Wahlkreis 14 - Kaltenkirchen I: Kurt Barkowsky, CDU, 1229 Stimmen

Wahlkreis 15 - Kaltenkirchen II: Thomas Volkland, CDU, 1117 Stimmen

Wahlkreis 16 - Henstedt-Ulzburg I: Julius Gippe, CDU, 1097 Stimmen

Wahlkreis 17 - Henstedt-Ulzburg II: Simone Brocks, CDU, 1360 Stimmen

Wahlkreis 18 - Henstedt-Ulzburg III: Christian Leder, CDU, 1112 Stimmen

Wahlkreis 19 - Norderstedt I: Benno Weidler, CDU, 1327 Stimmen

Wahlkreis 20 - Norderstedt II: René Bülow, CDU, 940 Stimmen

Wahlkreis 21 - Norderstedt III: Sven-Hilmer Brauer, CDU, 1149 Stimmen

Wahlkreis 22 - Norderstedt IV: Doris Vorpahl, CDU, 1058 Stimmen

Wahlkreis 23 - Norderstedt V: Darja Suhrbier, CDU, 1215 Stimmen

Wahlkreis 24 - Norderstedt VI: Joachim Brunckhorst, CDU, 1343 Stimmen

Wahlkreis 25 - Norderstedt VII: Thorsten Borchers, CDU, 1348 Stimmen

Über Listenplätze ziehen nach dem vorläufigen Ergebnis die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten in den Kreistag von Segeberg ein: