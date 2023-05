﻿Nach Bauchklatscher der Freien Wähler Weddelbrook: Geht der Bürgermeister?

Weddelbrook. In Weddelbrook könnte bald ein Bürgermeister-Wechsel anstehen. Nachdem die Freien Wähler Weddelbrook (FFW) bei der Kommunalwahl mit einem Verlust von 28,5 Prozent einen Bauchklatscher hingelegt hatten, haben sich die Mehrheits- und Machtverhältnisse in dem gut 1000 Einwohner starken Ort verschoben.

Die FFW ist mit 39,1 Prozent (vorher 67,6) der Wählerstimmen nur noch knapp die stärkste Fraktion im Dorf. Vor fünf Jahren waren allerdings auch nur die FFW und die CDU angetreten. Letztere hat ebenfalls einen Verlust verzeichnen müssen: Die Christdemokraten erhielten nur noch 26,5 Prozent, sechs Prozentpunkte weniger als 2018. Die verlorenen Stimmen beider Fraktionen gingen dieses Mal komplett an die neu gegründete Wählergemeinschaft „Bürger für Weddelbrook“ (BfW), die am Wahlsonntag 34,5 Prozent der Stimmen absahnten. Ein Erfolg, mit dem wohl niemand gerechnet hatte – nicht mal die neue Wählergemeinschaft selbst.

Neue Wählergemeinschaft in Weddelbrook erzielt 34,5 Prozent bei Kommunalwahl

Die Sitzverteilung im Gemeinderat sieht nun so aus: Die CDU hat drei Sitze (Melina Kleensang, Frank Meier und Jörn Knüppel), die FFW (Stefan Gärtner, Jens Vogel, Michael Zwicker und Lars Büschking) und die BfW ( Jutta Kay, Dr. Lena Hoffmann, Ellen Mundt und Norbert Wienck) jeweils vier. Die Zeit der absoluten Mehrheit ist für die FFW nun vorbei. Und auch die von Stefan Gärtner könnte sich dem Ende zuneigen. Doch das liegt nun allein an der BfW.

„Wir freuen uns natürlich sehr über dieses Ergebnis“, sagt Norbert Wienck, einer der Vorsitzenden der BfW: „Aber das ist alles noch ganz neu für uns.“ Die BfW wolle sich jetzt erstmal zusammensetzen, um sich zu konstituieren – und darüber nachzudenken, einen eigenen Bürgermeisterkandidaten aufzustellen. Die CDU ist sich derweil schon so gut wie sicher: „Sollte die BfW einen Kandidaten ins Rennen schicken, werden wir sie wahrscheinlich unterstützen“, sagt Jörn Knüppel, Vorsitzender der CDU in Weddelbrook. Er freue sich, dass die FFW nun nicht mehr die absolute Mehrheit im Dorf hat: „Ich wünsche mir auf jeden Fall einen neuen Bürgermeister und hoffe sehr, dass es auch dazu kommt“, so Knüppel.

Stefan Gärtner wurde 2018 zum Bürgermeister in Weddelbrook vereidigt und ersetzte damals seinen Schwiegervater Peter Boyens. © Quelle: Archiv/ Maria Persiehl

CDU will BfW unterstützen und wünscht sich neuen Bürgermeister

Der Wahlkampf in Weddelbrook sei sehr persönlich gewesen, das berichtet sowohl Jörn Knüppel als auch Norbert Wienck. „Die FFW hat es sich schon im Wahlkampf mit der neuen Wählergemeinschaft verscherzt. Und der CDU sind die FFW auch nicht gerade zugeneigt“, sagt Knüppel. „Das war im Vorfeld alles sehr turbulent“, bestätigt Norbert Wienck: „Ich glaube, dass die Wähler wieder mehr Ruhe im Dorf möchten, und dass es in der Sache vorangeht – ohne Kleinkrieg zwischen Personen“, so Wienck.

Auch Knüppel würde sich freuen, wenn es in der Gemeindevertretung künftig mal kommunikativer und höflicher zugehen würde, „so wie in anderen Gemeinden auch“. Die FFW, so Knüppel, habe die anderen Fraktionen immer links liegen gelassen. Das werde sie in der neuen Konstellation nun nicht mehr können. Bürgermeister Stefan Gärtner (FFW) war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

