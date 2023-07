﻿Konkurrenz im Amt Bornhöved: Beatrix Klüver wieder Amtsvorsteherin

Newsletter „Post aus dem Newsroom“

Brokstedt: Der unfassbare Auftritt des Angeklagten

Der Prozess um die tödliche Messerattacke in einem Regionalzug drängt alle anderen Nachrichten in den Hintergrund. Vor Gericht streitet der Angeklagte alles ab. Außerdem in der „Post aus dem Newsroom“: Die Bundesjugendspiele sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Und die „Gorch Fock“ ist zurück.