﻿Kontrollen im Kreis Segeberg: Vier Fahrer ohne Führerschein unterwegs

Fahren ohne Führerschein, unter Drogeneinfluss oder Betäubungsmittel im Auto – bei Verkehrskontrollen im Kreis Segeberg hat die Polizei am Donnerstag einige Verkehrssünder aufgespürt. Die Beamtinnen und Beamten kontrollierten in Norderstedt und an der B 4 bei Bad Bramstedt. Die Ergebnisse.

Kontrollen im Kreis Segeberg: In Norderstedt und an der Bundesstraße 4 ist die Polizei am Donnerstag auf Fahrer ohne Führerschein, unter Drogeneinfluss oder mit Betäubungsmitteln im Auto aufmerksam geworden (Symbolbild).

Bad Segeberg. Bei Kontrollen in Norderstedt und an der B 4 im Kreis Segeberg hat die Polizei am Donnerstag Fahrer ohne Führerschein, unter Drogeneinfluss oder mit Betäubungsmitteln im Auto erwischt.

Im Rahmen einer länderübergreifenden Roadpol-Aktion hat die Polizeistation Bad Bramstedt in Zusammenarbeit mit anderen Einheiten an der Bundesstraße 4 eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Zwischen 15 und 23 Uhr überprüften die Beamten 250 Fahrzeugführer. Vier der Kontrollierten hatten keinen gültigen Führerschein, zwei fuhren unter dem Einfluss von Alkohol. In einem Fahrzeug fanden die Beamten Betäubungsmittel. 15 weitere Ordnungswidrigkeiten wurden bei der Kontrolle aufgedeckt.

Kontrollen in Norderstedt: Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss

Ebenfalls am Donnerstag ist die Polizei bei Kontrollen in Norderstedt auf zwei Autofahrer, bei denen es Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln gab, aufmerksam geworden. Ihnen wurde Blut entnommen, anschließend wurde ein Verfahren eingeleitet. Ihnen droht nun eine Geldbuße von mindestens 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot.

Insgesamt wurden am Donnerstag in der Zeit von 16 bis 24 Uhr 216 Autofahrer kontrolliert. Die Polizei war zunächst an der TychoBrahe-Kehre und später auf der Ohechaussee vor Ort. Außerdem waren mehrere Streifenwagen im Stadtgebiet unterwegs.

