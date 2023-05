﻿Konzertreihe Airprobt diesmal an einem Wochenende

Die Reihe Airprobt brachte seit 2020 Konzerte auf die Schlosswiese von Bad Bramstedt. 2023 wird Airprobt komprimiert und mit anderen Veranstaltungen kombiniert. Die Details.

Bad Bramstedt. Die Airprobt-Konzerte in Bad Bramstedt, die seit Sommer 2020 ein fester Bestandteil des Kultursommers sind, finden in diesem Jahr an einem Wochenende statt: von Freitag, 2., bis Sonntag, 4. Juni, auf der Schlosswiese. Ursprünglich als öffentliche Proben unter freiem Himmel gestartet, werden die Konzerte zu einem Festival, das auch junge Musikfans anziehen soll. Am Sonntag ist ein verkaufsoffener Sonntag integriert. Er war sonst mit einem Frühlingsfest gekoppelt, das der Bürger- und Verkehrsverein nicht mehr ausrichten wollte.