﻿Kosten für neue Kita drastisch gestiegen

Alveslohe. Bei diesem Anlass passte alles zusammen. Bei schönstem Sommerwetter erfolgte in unmittelbarer Nähe von Bahnhof und Bürgerhaus die Grundsteinlegung für die neue Alvesloher Kindertagesstätte (Kita). Sie wird über eine Nutzfläche von knapp über 1000 Quadratmeter verfügen. Wie es sich für solch einen feierlichen Anlass gehört, wurde ein Kunststoffrohr in das Fundament eingemauert, das neben einer Ausgabe der Segeberger Zeitung unter anderem mit der Architektenzeichnung und einem Satz Euro-Münzen befüllt wurde. Diese Aufgabe übernahmen mit viel Geschick einige Kinder, die auch beim Einmauern mit Feuereifer dabei waren.

Seit rund vier Jahren hat sich in Alveslohe eine vierköpfige Arbeitsgruppe mit dem Kindergarten-Neubau beschäftigt, „nach zukunftsweisenden Lösungen gesucht“, wie Bürgermeister Peter Kroll ausführte. „Ich denke, wir können mit dem Ergebnis zufrieden sein, freuen uns, dass es jetzt endlich losgeht.“ Zeitintensiv sei es nach den Worten Krolls gewesen, einen Träger für die Einrichtung zu finden. Schließlich konnte man sich mit der evangelischen Kirchengemeinde Kaltenkirchen, zu der auch Alveslohe gehört, einigen.

Die neue Kita wird Platz für 70 Jungen und Mädchen bieten. „Nach der Fertigstellung werden dann in unseren beiden Einrichtungen im Ort 200 Plätze zur Verfügung stehen“, so der Bürgermeister. Er bezweifelt aber, dass das für die Zukunft ausreichen werde. So werde gerade im unmittelbaren Umfeld der neuen Kita kräftig gebaut. „77 Wohneinheiten sind bereits verkauft oder vermietet, nur zehn noch frei“, sagte Kroll. Das zeige, wie groß der Druck nach Kita-Plätzen sei.

Neubau bringt Gemeinde Alveslohe an ihre finanziellen Grenzen

Ging man einst mal von Kosten von gut drei Millionen Euro für den Neubau aus, liege man jetzt bei etwa 4,8 Millionen Euro. „Ich hoffe, wir können die Summe halten“, wünscht sich der Bürgermeister. Vom Kreis Segeberg gibt es einen Zuschuss von rund 1,1 Millionen Euro, den Rest trägt die Gemeinde. Eine Investition, die nach Krolls Worten den „kommunalen Haushalt schon heute an seine Grenzen bringt“.

So soll die neue Alvesloher Kindertagesstätte in unmittelbarer Nähe zum Bürgerhaus nach der Fertigstellung aussehen. © Quelle: Architekten Kuhnke und Wulf

Der künftige Gebäudekomplex wird über zwei Vollgeschosse verfügen. Im Erdgeschoss sind drei Krippen-Gruppen mit Spiel-, Schlafraum und Sanitärbereich vorgesehen. Oben werden dann zwei Elementargruppen beheimatet sein. Dort werden zudem zahlreiche Nebenräume geschaffen.

Es gibt darüber hinaus zehn Außenstellplätze für Autos, Abstellmöglichkeiten für Fahrräder sowie eine Toilette mit direkten Außenzugang. Geplant ist, dass die neue Kita zum 1. August des kommenden Jahres ihren Betrieb aufnimmt.

Kirchengemeinde übernimmt Trägerschaft für die neue Kita

Die Alvesloher Pastorin Simone Pottmann, die Vorsitzende des Kirchenvorstandes der evangelischen Kirchengemeinde Kaltenkirchen, freute sich, dass die Kita nach vorangegangener Schwangerschaft nun dabei sei, das Licht der Welt zu erblicken. Die Seelsorgerin unterstrich auch noch einmal, wie wichtig der Neubau für das Dorf sei. „Ich wünsche mir, dass in der Kita künftig ganz viele Kinder mit Gott groß werden.“

Mit einem gemütlichen Klönschnack im Garten des Bürgerhauses bei vom Hausfrauenbund gespendeten Kaffee und Kuchen klang die Grundsteinlegung unter freiem Himmel aus.

KN