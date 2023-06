﻿Kostümbildnerin bei Karl May in Bad Segeberg: Von der Zeichnung zum Kostüm

Bad Segeberg. Der Kostümfundus der Karl-May-Spiele platzt fast aus allen Nähten. Links hängen Westen in verschiedenen Ausführungen, rechts stapeln sich die Hosen aus Wildleder und am Ende des Gangs liegt der Kopfschmuck. „Dieser Raum ist wirklich eine einzige Schatzkiste“, sagt Martina Kanehl. „Hier lagern insgesamt bestimmt eine Million Kostüme.“ Die 48-Jährige ist 2023 zum ersten Mal als Kostümbildnerin am Kalkberg im Einsatz – und hat einiges zu tun.

Direkt neben dem großen Fundus befindet sich Kanehls Kreativzimmer. An der Wand kleben die Zeichnungen einzelner Kostüme und auf dem Tisch steht weiße Modelliermasse. „Gerade forme ich Zähne für den Schmuck von Tangua, dem Häuptling der Kiowa“, sagt sie. Immer wieder lässt die gelernte Schneiderin ihrer Kreativität freien Lauf und überlegt, wie sie die Charaktere bestmöglich darstellen kann. Je nach Rolle versuche sie, mit Farben oder Accessoires die jeweiligen Charaktereigenschaften zu unterstreichen: „Die Bösewichte kleide ich beispielsweise in dunklen Farben ein.“

Kostüme bei den Karl-May-Spielen: Viele Kleider müssen mehrfach hergestellt werden

Für „Winnetou I – Blutsbrüder“ kreiert Martina Kanehl insgesamt 180 Kostüme – dafür hat sie schon ungefähr 30 Quadratmeter Leder sowie 76 Meter Rüschensaum verarbeitet. Was viele nicht wissen: Alle Helden und Schurken müssen beispielsweise bei gefährlichen Stunts gedoubelt werden – das bedeutet Extra-Aufwand. „Ein und dasselbe Kostüm müssen wir teilweise doppelt oder dreifach anfertigen“, sagt die Kostümbildnerin. Gerade diese Eigenheiten würden den Job aber so spannend machen. „Die Karl-May-Spiele sind mit einer der größten Herausforderungen in meiner Karriere.“

Schon im Dezember hat sich die 48-Jährige an die ersten Entwürfe der Kostüme gesetzt. „Vorher lese ich mich natürlich in die Bücher ein, schaue Wild-West-Filme und recherchiere im Internet“, verrät sie. Im März hat Martina Kanehl sich dann mit drei Kolleginnen in der Schneiderei an die Umsetzung gemacht. Dabei gibt es viel zu beachten: Die Kostüme müssen über 100 Einsätzen standhalten – und sind dabei Wind, Wetter und harten Kämpfen ausgesetzt. Hinzu komme, dass manche Kleidungsstücke sogar Flammen standhalten müssten. „Dafür verwenden wir dann ganz spezielles Material und Nähgarn.“

Debatte um Kulturelle Aneignung: Karl-May-Macher wehren sich

Für die Anfertigungen der Wild-West-Kostüme mussten sich die Macher der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg im vergangenen Jahr dem Vorwurf der Kulturellen Aneignung stellen. Dabei geht es um die umstrittene Übernahme von Bereichen der Lebensart einer fremden Kultur. Hiergegen wehrt sich das Team entschieden. „Wir eignen uns keiner Kultur an, weil die Welt rund um Winnetou und damit auch die Kostüme der Karl-May-Spielen lediglich in unserem Kopf entstehen“, sagt Sprecher Michael Stamp. „Unsere Geschichten sind sehr heldenhaft inszeniert und haben so niemals stattgefunden.“

Bis zur Premiere nimmt Martina Kanehl noch den letzten Feinschliff an den Kleidungsstücken vor. Doch auch während der Spielzeit hat sie einiges auf dem Zettel. „Während der Aufführungen helfen wir beim Kostümwechsel“, erzählt die Schneiderin. „Außerdem kommen ganz viele Änderungen und Reparaturen auf uns zu.“ Langweilig werde es in der Kostümwerkstatt jedenfalls nie.

