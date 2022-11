﻿Kräftige Finanzspritze für Wollspinnerei Blunck in Bad Segeberg

In der Wollspinnerei Blunck in Bad Segeberg ist noch eine Menge zu tun auf dem Weg zum „arbeitenden Museum“. Da helfen die frisch zugesagten 200.000 Euro vom Bund natürlich sehr. Auch durch den Verkauf eines neuen Kalenders soll Geld hereinkommen.

Bad Segeberg. Ein undichtes Dach, schlecht gedämmte Fenster und eine morsche Treppe – so etwas kann einen Hausbesitzer schon in arge Nöte bringen. Nicht damit zu vergleichen ist, was die Mitglieder des Fördervereins Wollspinnerei Blunck umtreibt. Es zieht, es tropft, aus dem Mauerwerk des letzten Industrieschornsteins der Stadt drohen Steine herauszufallen, Fensterhöhlen sind statt mit Glas nur mit Plastik dicht gemacht, in der Decke zeigen sich ebenso Risse wie im Fußboden, Elektroleitungen und Sanitäreinrichtungen sind marode – und die Liste der weiteren Mängel ist noch lang.

Trotzdem will der Förderverein Museum Wollspinnerei Blunck nicht aufgeben. Putzmunter stellten die stellvertretende Vereinsvorsitzende Anne-Katrin John und Projektbotschafter Franz Thönnes die zahlreichen Baustellen, aber auch die Fortschritte vor. Denn es gibt nach Jahren der mühsamen Planungen zunehmend positive Nachrichten.

Das Geld für die Sanierung ist dank zahlreicher Förderer und öffentlicher Zuschüsse von Bund und Land bereits zusammen gekommen. Jetzt kann es an die Planung und dann an die Realisierung der Gebäudesanierung gehen. "Wenn alles gut vorankommt, sind wir zu Ostern 2025 fertig", sagte Thönnes.

Positive Nachrichten für Bad Segeberg aus Berlin

Zuletzt kam auch eine weitere positive Nachricht aus Berlin: Der für Denkmalschutz zuständige Ausschuss des Bundestages hat bewilligt, dass der Bund 200.000 Euro, also die Hälfte der Kosten für die Instandsetzung der teils 90 Jahre alten Maschinen übernimmt. Mit den ebenfalls bereits zugesagten 80.000 Euro vom Kreis ist damit ein wesentlicher Teil auch für diesen Part gesichert. Aber auch die Segeberger können etwas beitragen, etwa indem sie einen Wollspinnerei-Kalender kaufen.

Diplomdesignerin Beate Jeske hat wie im Vorjahr zahlreiche Bilder vom Gebäude und seinem Inventar angefertigt und auf hochwertigem Papier drucken lassen. „Diesmal habe ich andere Perspektiven gewählt und bin auf neue Einzelheiten eingegangen“, berichtete die Künstlerin.

Förderverein in Bad Segeberg erhält ein Drittel des Kalender-Erlöses

Die Kalender in verschiedenen Größen und Postkartenboxen sind in den Bad Segeberger Buchhandlungen zu erwerben. Neben den Kalendern können großformatige Fotografien auf Leinwand und gerahmte Fotos im Passepartout bei jeske.foto.grafik@gmx.de bestellt werden. Ein Drittel des Verkaufserlöses kommt dem Förderverein zugute.

Viel zu tun gibt es bei der Sanierung der historischen Wollspinnerei in Bad Segeberg. Hier zeigen Franz Thönnes und Anne-Katrin John, dass sich Fachwerk und Ziegelsteine im Laufe der Jahrzehnte auseinander bewegt haben. © Quelle: Detlef Dreessen

Damit nach Fertigstellung der Sanierung sofort der Museumsbetrieb starten kann, soll parallel zur Sanierung ein Konzept für den inhaltlichen Betrieb des Museums erstellt werden. Noch wird dafür ein Planungsbüro gesucht, aber auch da sind die Museumsförderer zuversichtlich. „So etwas wie hier gibt es sonst weit und breit nirgendwo“, sind sie sicher.

Schon allein die Maschinen seien faszinierend, mit denen die angelieferte Wolle gewaschen, gesponnen und weiter verarbeitet wurde. „Dazu kann man vermitteln, wie das Leben der Mitarbeitenden damals aussah“, sagte Franz Thönnes, ehemaliger Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Arbeit und Soziales.

Viel zu tun gibt es bei der Sanierung der historischen Wollspinnerei in Bad Segeberg, wie hier am Schornstein - dem einzigen noch verbliebenen Industrieschornstein dieser Zeit in Bad Segeberg. © Quelle: Detlef Dreessen

Anregungen für eine barrierearme und sinnenhafte Gestaltung des Museums holten sie sich am Mittwoch von einer Gruppe von Menschen mit Behinderungen und den Behindertenbeauftragten von Stadt und Kreis sowie der Lebenshilfe. Angesichts der Enge zwischen den Maschinen im Obergeschoss werde man nicht überall mit dem Rollstuhl hinfahren können, bedauert Thönnes.

Aber mit Einfallsreichtum sei auch im Erdgeschoss vermittelbar, was oben passiert. So könnten VR-Brillen eingesetzt werden oder ein anderer Besucher nimmt eine Kamera und Sprechfunk mit nach oben und funkt nach unten, was dort zu sehen ist.

An Wolle jedenfalls soll es nicht mangeln. Kaum war das Pressegespräch beendet, kam Friedrich Georg Blunk zur Tür herein. „Gerade bekam ich einen Anruf von Schafzüchtern auf Sylt“, berichtete er. „Sie wollen uns die Wolle schenken.“ Jetzt muss nur noch gesehen werden, wie sie gewaschen werden kann.