﻿Kreis Segeberg auf Partnersuche in Ukraine: Wer hilft und wo es haken kann

Der Kreis Segeberg zeigt sich solidarisch. Alle Fraktionen des Kreistags beschlossen, eine Partnerschaft mit einer Kommune in der Ukraine einzugehen und ihr zu helfen. Das Interesse dort ist groß. Angesichts des Krieges in dem Land gilt es aber einige Dinge zu beachten.

Kreis Segeberg. Solidarisch mit der Ukraine zeigt sich der Kreistag und strebt einstimmig eine Partnerschaft des Kreises Segeberg mit einer Region oder Stadt an. Interessenten in der Ukraine gibt es offenbar genug, aber angesichts des Krieges dort sind auch einige Dinge zu beachten.

„Die Bereitschaft und das Interesse an einer Partnerschaft ist unter den Kommunen in der Ukraine sehr hoch“, sagt Adelheid Schultze, Pressesprecherin der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW). Mit Hilfe der SKEW will die Segeberger Kreisverwaltung ermitteln, wie die Rahmenbedingungen einer „Solidaritätspartnerschaft“ sind.

106 Anfragen aus Ukraine nach Partnerschaften

Die SKEW hat im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung eine Kontakthotline eingerichtet. Die Servicestelle koordiniert Fragen zu Unterstützungsbedarf von Kommunen. Dem Beirat gehören Experten aus Bundesministerien, Bundesländern, Kommunen und Dachorganisationen von Nichtregierungsorganisationen an.

Bislang gibt es 113 deutsch-ukrainische Partnerschaften. Weitere 106 Anfragen aus ukrainischen Kommunen liegen vor, sagt Adelheid Schultze von der SKEW. Schon mit den Anfragen geben diese Kommunen Auskunft etwa zu Einwohnerzahl, vorhandenen Expertisen und welche Interessen sie in der Partnerschaft haben.

Besetzte Kommunen in Ukraine kommen nicht infrage

„Prinzipiell kommen alle Regionen der Ukraine, die unter Regierungskontrolle sind, infrage. Kommunen, die okkupiert sind, dürfen nicht unterstützt werden.“ Dies gelte derzeit auch für Kommunen im Ukraine-Netzwerk, die schon vor dem Krieg eine Partnerschaft gepflegt hätten. „Hier ruht die Unterstützung aktuell.“

Je nach Region hätten die Kommunen unterschiedliche Bedürfnisse. Es gehe in den Partnerschaften sowohl um kurzfristige wie langfristige Perspektiven der Zusammenarbeit. „Kurzfristig bestimmt die Notsituation die Erwartungen, da geht es also vor allem um Hilfe.“ Benötigt würden etwa Generatoren, Arzneimittel, Kommunalfahrzeuge, Lebensmittel und Feldküchen.

„Es werden jedoch auch schon Themen mit langfristiger Perspektive mit den deutschen Partnern besprochen“, erklärt Schultze. Dabei gehe es um den Wiederaufbau in der Nachkriegszeit oder Themen wie Energieeffizienz, Stadtentwicklung, Jugendaustausche und gesellschaftlicher Zusammenhalt.

Kreis Segeberg will langfristige Partnerschaft

Beide Aspekte, kurzfristige Hilfe und langfristiger Austausch, schweben auch dem Segeberger Kreistag vor. Alle acht Fraktionen, von Linke bis AfD, waren sich einig: Der Kreis will eine Partnerschaft mit einer ukrainischen Gebietskörperschaft eingehen. Das könne auch eine Stadt mit Zentralfunktion sein. Die Kreisverwaltung wurde beauftragt, Informationen einzuholen und im ersten Quartal 2023 dem Kreistag zu berichten.

Christian Mann, Geschäftsführer der CDU-Kreistagsfraktion: „Wir wollen konkret Hilfe leisten und eine langfristige Partnerschaft begründen."

„Wir wollen konkret helfen, und langfristig eine Partnerschaft begründen“, sagt CDU-Abgeordneter Christian Mann. „Dabei geht es nicht nur um gegenseitigen Besuch, sondern um die Entwicklung von Verständnis für den jeweils anderen. Dies ist Grundlage für ein friedvolles Zusammenleben.“

Segeberger Kontakte über Polen in die Ukraine

Gegenseitige Besuche wären auch für CDU-Fraktionschef Torsten Kowitz eine Selbstverständlichkeit. Über den Segeberger Partnerkreis in Polen, Drawsko Pomorskie, habe es bereits Hinweise zu Verbindungen in die Ukraine gegeben. "Vielleicht lassen sich dort Kontakte vertiefen." Außerdem habe die CDU-Fraktion "mit dem Bundespräsidialamt die ersten Schritte besprochen, um die Arbeit der Kreisverwaltung zu erleichtern."

Die CDU hatte in ihrem Partnerschafts-Antrag an den Kreistag darauf verwiesen, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyi, am 25. Oktober Städtepartnerschaften zwischen beiden Ländern angeregt hätten.

Grüne: Partnerschaft auf Augenhöhe

Arne Hansen (Grünen-Fraktion) setzt auch auf das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Dort habe es im Juli in Berlin ein Vernetzungstreffen mit deutschen und ukrainischen Kommunen gegeben. Generell hält es Hansen für sinnvoll, eine Partnerkommune zu wählen, mit der es viele Gemeinsamkeiten gebe.

Arne Hansen, Fraktionschef der Grünen: „Bei einem möglichen Besuch der Partnerkommune kommt es auf die Region in der Ukraine an. Reisen an den Frontverlauf: Nein."

Wichtig seien eine gesellschaftlich getragene Partnerschaft auf Augenhöhe, kultureller und wirtschaftlicher Austausch und Begegnungen der Bürger. „Es ist wichtig für die Menschen in der Ukraine, dass sie als Teil Europas nicht vergessen werden. Sie sehnen sich nach Austausch, Kontakten, Unterstützung und Solidarität.“

Hilfslieferungen sollten nur in Absprache mit Akteuren vor Ort erfolgen, sagt Hansen. „Sie wissen, was wann wo benötigt wird.“ Langfristig werde der Wiederaufbau wichtig sein. Besuche in der ukrainischen Partnerkommune schließt Hansen derzeit nicht aus. „Das kommt auf die Region an. Reisen an den Frontverlauf: Nein.“

AfD befürchtet diplomatische Peinlichkeiten

Sven Wendorf (AfD) begrüßt grundsätzlich Partnerschaften, fragt sich aber, wie sich der Kreis Segeberg verhalten solle, falls der neue Partnerkreis im Rahmen einer russischen Offensive in den russischen Einflussbereich gerate. „Würden wir eine Abordnung einer prorussischen Administration empfangen und so legitimieren, oder betrachten wir sie als Kollaborateure? Hier könnte es zu diplomatischen Peinlichkeiten kommen.“

Michael Hamer (WI-SE) will „selbstverständlich die Partner in der Ukraine besuchen“, wenn es möglich und in der Ukraine gewünscht sei. Allerdings „sehe ich zum jetzigen Zeitpunkt keine realistische Möglichkeit“. Bei der Lieferung von Hilfsgütern sollte auch auf Organisationen wie Rotes Kreuz, Johanniter, Ärzte ohne Grenze, Rotarier und Lions Club zurückgegriffen werden.

Kreisverwaltung Segeberg noch am Anfang der Partnersuche

Rainer Schuchardt (Freie Wähler) hält jene Kommunen in der Ukraine für besonders geeignet, die viele Binnenflüchtlinge aufgenommen haben und nun bei der Versorgung Hilfe benötigen. „Sollte es zu einer Partnerschaft kommen, sollte eine kleine Delegation des Kreises in die Ukraine fahren.“

Unterstützen soll bei der Suche nach einem Partner auch der Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE), eine europaweite Organisation der kommunalen und regionalen Gebietskörperschaften. Allein in Deutschland repräsentiert der RGRE rund 800 europaengagierte Städte, Gemeinden und Landkreise.

Die Kreisverwaltung will erst einmal in einem ersten Schritt erarbeiten, welche Voraussetzungen eine Partner-Kommune erfüllen soll und welche ukrainischen Kommunen infrage kommen könnten, sagt Kreissprecherin Sabrina Müller. „Weitere Details können wir so kurz nach dem Beschluss des Kreistags noch nicht nennen.“