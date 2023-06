Kreis Segeberg: Drei Motorräder und ein E-Bike gestohlen

1896 in Segeberg erbaut

Vertrauenserweckend sieht die alte Jugendstilvilla an der Eutiner Straße in Bad Segeberg nach dem Großfeuer in der vergangenen Woche nicht aus. Einsturzgefahr besteht laut Bürgermeister Toni Köppen allerdings nicht. Unterdessen läuft die Suche nach der Ursache weiter.