Kreis Segeberg: Einbrüche in Wohnhäuser und Arztpraxis

Bad Segeberg/Norderstedt. Zu drei Einbrüchen ist es am Wochenende im Kreis Segeberg gekommen. Am Sonnabend wurde sowohl in ein Einfamilienhaus in Bad Segeberg als auch in eines in Henstedt-Ulzburg eingebrochen. In Norderstedt war eine Arztpraxis das Ziel unbekannter Täter.

Im Bad Segeberger Bornwischen drangen zwei Personen am Sonnabend zwischen 20 und 21.15 Uhr in ein Wohnhaus ein und stahlen Schmuck. Zudem brachen Unbekannte zwischen 18.10 und 19.20 Uhr in der Hamburger Straße in Henstedt-Ulzburg nahe der Kadener Chaussee in ein Einfamilienhaus ein. Dort wurde Bargeld gestohlen. In beiden Fällen bittet die Kriminalpolizei Pinneberg um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Tatorte und der näheren Umgebung unter Tel. 04101/2020 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de.

Arztpraxis in Norderstedt wurde Ziel von Einbrechern

In Norderstedt drangen Täter ebenfalls am Sonnabend in der Ochsenzoller Straße in eine Arztpraxis ein. Nach den bisherigen Erkenntnissen verschafften sich zwei Personen gegen 21 Uhr über den Balkon gewaltsam Zutritt zu den Räumen. Sie wurden aber um 21.25 Uhr durch Mitarbeiter gestört und flohen mit medizinischem Werkzeug über den Balkon in Richtung Ahornallee. Eine anschließende Fahndung blieb erfolglos.

Laut Beschreibung der Polizei waren beide Täter etwa 18 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß. Ein Einbrecher war von kräftiger Statur und dunkel oder mit einer blauen Jogginghose bekleidet. Er hatte kurze dunkle Haare. Der zweite Mann war schlank, hatte schwarze Haare und war dunkel gekleidet. In diesem Fall sucht die Kripo Norderstedt unter Tel. 040/528060 nach Hinweisen zur Identität und weiteren Fluchtrichtung der Unbekannten.