﻿E-Ladestationen in Segeberg: Kreis vergibt letzte Zuschüsse – was dann?

Kreis Segeberg. Der Anteil von Elektroautos im Kreis Segeberg steigt: 36 Prozent der über 11 500 Neuzulassungen im Jahr 2022 waren vollelektrische Autos oder E-Hybridfahrzeuge. Auch bei den 2023 fabrikneuen und erstzugelassenen Fahrzeugen bestätigt sich der Trend zur E-Mobilität. Von 6225 Neuzulassungen in Segeberg bis Anfang Juli waren 1871 (30 Prozent) E-Fahrzeuge. Auch landesweit fahren etwa ein Drittel der neu zugelassenen Autos inzwischen elektrisch.

„Es wird ein riesiger Bedarf an Ladeinfrastruktur prognostiziert“, so Segebergs Klimaschutzmanager Heiko Birnbaum. Der Kreis Segeberg fördert aktuell noch öffentliche und private Ladestationen. Die Nachfrage nach Zuschüssen vor allem für private Wallboxen sei nach wie vor ungebrochen. Die 300 000 Euro für dieses Jahr seien fast aufgebraucht, so Birnbaum. Deshalb möchte die Kreisverwaltung die Förderung für E-Ladestationen drei weitere Jahre verlängern.

Die ersten Signale aus der Beratung im Hauptausschuss des Kreises dazu sind positiv, doch es könnte Veränderungen bei der Förderung geben. In 2023 sind noch Restmittel zur Förderung von Ladesäulen und privaten Wallboxen vorhanden. Wer profitieren möchte, muss schnell sein.

Ladesäulen für E-Autos: Was wird vom Kreis Segeberg gefördert?

Gefördert werden öffentlich zugängliche E-Ladestationen sowie private Ladeinfrastruktur auf dem Gebiet des Kreises Segeberg, inklusive der dazugehörigen Erd- und Installationsarbeiten. Für private Wallboxen gibt es nach Kreisangaben derzeit keine anderen Fördertöpfe von Bund oder Land. Allein 2022 wurden im Kreis Segeberg 560 private Ladestationen gefördert – bei doppeltem Budget. 2023 gingen beim Kreis bisher 226 Anträge ein.

Wie hoch sind die Zuschüsse für E-Ladepunkte vom Kreis Segeberg?

Private Ladestationen können mit bis zu 50 Prozent der förderfähigen Kosten, maximal aber mit 1000 Euro pro Ladepunkt bezuschusst werden. Die Anzahl der Ladepunkte ist derzeit auf drei begrenzt.

Für öffentliche Ladestationen können bis zu 75 Prozent Zuschuss gewährt werden. Für Normalladestationen mit bis zu 22 kw sind maximal 7500 Euro möglich. Für Schnellladestationen bis 49 kw gibt es bis zu 15 000 Euro Zuschuss, ab 50 kw Ladeleistung bis zu 25 000 Euro. Insgesamt standen 300 000 Euro für 2023 zur Verfügung.

Wer kann Zuschüsse für E-Ladestationen beim Kreis beantragen?

Antragsberechtigt sind sogenannte natürliche und juristische Personen. „Das sind im Grunde alle“, so Heiko Birnbaum, egal ob Privatperson, Unternehmer, Kommune oder Verein. Auch Kooperationen von Antragstellern sind laut Förderrichtlinie möglich.

Welche Voraussetzungen sind für eine Förderung zu erfüllen?

Öffentliche Ladestationen müssen unter anderem rund um die Uhr zugänglich sein und je nach Leistung bestimmte genormte Anschlüsse aufweisen. Geförderte Ladestationen müssen zudem mit Ökostrom gespeist werden. Maßnahmen, die bereits begonnen wurden, können nicht mehr bezuschusst werden. Unverbindliche Auskunft zu den Voraussetzungen gibt Heiko Birnbaum vom Kreis Segeberg, Telefon 04551/9519522.

Wie funktioniert die Antragstellung für E-Ladestationen im Kreis Segeberg?

Die Anträge sind schriftlich zu stellen mit Vorhabenbeschreibung, Darlegung der Kosten und Details der verwendeten Technik an den Kreis Segeberg, der Landrat, Klimaschutzleitstelle, Hamburger Straße 30, 23795 Bad Segeberg oder per E-Mail an Klimaschutz@segeberg.de

Wie geht es mit der Förderung von E-Ladestationen ab 2024 in Segeberg weiter?

Der Kreis möchte die Förderung für weitere drei Jahre verlängern, auch für private Ladestationen. 80 Prozent der Ladungen erfolgten aktuell im privaten Raum. Jede private Wallbox entlaste die öffentliche Ladeinfrastruktur, argumentiert Klimaschutzmanager Heiko Birnbaum. Dort würden die Fahrzeuge langsam und stromsparend, oft über Nacht, geladen. An öffentlichen Ladestationen seien Standzeiten begrenzt. Der Anteil der E-Fahrzeuge werde weiter steigen. Das könne die öffentliche Ladestruktur kaum leisten.

Die Förderung von E-Ladestationen im Kreis Segeberg wird gut angenommen. Auch private Wallboxen werden bezuschusst. Sie entlasten die öffentliche Ladestruktur. Die Förderung soll über 2023 hinaus verlängert werden. © Quelle: Nadine Materne

Im Hauptausschuss des Kreises Segeberg am Dienstag signalisierten alle Parteien – abgesehen von der AfD –, die Förderung nach 2023 fortführen zu wollen, auch für private Ladestationen. Doch es gibt Änderungswünsche. Bisher, so der Eindruck der Kreispolitiker, liegt der Schwerpunkt der Förderung auf Einzelhausbesitzern. Die SPD regte an, dass es mehr Möglichkeiten für Vermieter in Mehrfamilienhäusern geben sollte, den Bewohnern Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge bereitzustellen. Aktuell ist hier die Förderung auf maximal drei Ladepunkte pro Standort begrenzt.

Gleichzeitig wurde zu bedenken gegeben, dass es eine Obergrenze geben sollte – sonst wäre der Förderbetrag mit einigen Großprojekten bereits aufgebraucht. Die Kreisverwaltung wurde beauftragt, dies zu prüfen. Nach der Sommerpause soll über die Fortführung der Förderung entschieden werden.

