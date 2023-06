Kreis Segeberg: Mehrere Einbrüche in Transporter

Seth/Oering/Norderstedt. Im Kreis Segeberg wurde in mehrere Transporter eingebrochen. Aus den Fahrzeugen wurde Werkzeug gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Mittwoch, 7. Juni, kurz nach 3 Uhr nachts, bemerkte ein Anwohner in der Kirchstraße in Seth zwei Männer, die an der geöffneten Seitentür eines Ford Transits standen.

Seth: Vier Transporter aufgebrochen, Werkzeug gestohlen

Als sich der Zeuge bemerkbar machte, flohen die beiden Personen mit einem Kleintransporter in Richtung der Straße Peerkopp. Aus dem Ford sollen zwei Bohrmaschinen gestohlen worden sein, so die Polizei. Bei der anschließenden Fahndung konnten die Beamten die Täter nicht finden.

Am Morgen stellte die Polizei fest, dass in der Hamburger Straße und im „Schwarzen Saal“ in Seth drei weitere Transporter aufgebrochen wurden. In einem Fall wurde ebenfalls Werkzeug gestohlen, in den beiden anderen sei vermutlich nichts gestohlen worden, so die Polizei.

Weitere Einbrüche in Oering und Norderstedt

In Oering kam es in den Straßen Behnhof und Sauer Moor zu drei ähnlichen Taten. Auch hier entwendeten Unbekannte Elektrowerkzeuge aus Firmenfahrzeugen beziehungsweise Transportern. Im Norderstedter Eichkamp wurde in derselben Nacht ebenfalls ein Handwerkerfahrzeug aufgebrochen.

Die Kriminalpolizeistellen in Bad Segeberg und Norderstedt haben die Ermittlungen übernommen und suchen weitere Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter 04551/8840 oder 040/528060 entgegen.

