Mehrere Einbrüche im Kreis Segeberg: Polizei sucht Zeugen

Norderstedt/Neuengörs. Über das Pfingstwochenende gab es im Kreis Segeberg etliche Einbrüche. Zwischen Donnerstag, 25. Mai, und Montag, 29. Mai, wurde in Norderstedt und Neuengörs an fünf verschiedenen Adressen eingebrochen, so die Polizeidirektion Bad Segeberg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Freitagmorgen, 26. Mai, wurden zwei Einbrüche in der Schulstraße in Neuengörs festgestellt. Nach Polizeiangaben drangen unbekannte Täter im Zeitraum vom 25. Mai, 15 Uhr, bis 26. Mai, 7 Uhr, in die Grundschule ein. Außerdem wurde in den Kindergarten in der Schulstraße, zwischen 23 Uhr und 5.30 Uhr, eingebrochen.

Bei beiden Taten wurden keine Gegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg sucht für beide Taten Zeugen und bittet unter Tel. 04551/8840 um Hinweise. Durch die räumlichen Nähe könne ein Zusammenhang der beiden Taten nicht ausgeschlossen werden, hieß es.

Norderstedt: Zwei Einbrüche in Nagelstudio und Restaurant

In der darauffolgenden Nacht, zwischen 19.30 Uhr am Freitag und 18 Uhr am Sonnabend, kam es zu einem schweren Diebstahl. Unbekannte Personen drangen gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Nagelstudios im Schmuggelstieg in Norderstedt ein, so die Polizei. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen durchwühlten die Täter einen Raum im hinteren Bereich und stahlen dort zwei Mobilfunktelefone. Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwischen Sonnabend, 27. Mai, und Sonntag, 28. Mai, gab es in der Norderstedter Rathausallee einen weiteren Einbruch in ein Restaurant. In unmittelbarer Nähe des U-Bahnhofs Norderstedt-Mitte drangen Unbekannte vermutlich von der Straße „Beamtenlaufbahn“ aus in das Gebäude ein und stahlen Bargeld.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die am Tatort etwas gesehen haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können. In beiden Fällen bittet die Polizei die Zeugen, sich unter Tel. 040 / 52806-0 zu melden.

Weiterer Einbruch in Wohnung in Norderstedt

Darüber hinaus wurde am Pfingstmontag, 29. Mai, in eine Wohnung in der Ulzburger Straße in Norderstedt eingebrochen. Nach Polizeiangaben verschafften sich Unbekannte in Abwesenheit der Bewohnerin Zutritt zur Wohnung. Die Tat soll in der Zeit zwischen 18.42 und 19.45 Uhr passiert sein.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Diebe sollen die Wohnung durchsucht haben und unbemerkt mit Schmuck der Bewohnerin entkommen sein. Auch in diesem Fall sucht die Polizei Zeugen, die sich unter 04101 / 2020 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de melden können.

KN