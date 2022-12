﻿Wohnungseinbrüche im Kreis Segeberg

Fünfmal ist die Polizei im Kreis Segeberg am Wochenende zu Wohnungseinbrüchen gerufen worden. Ein- und Mehrfamilienhäuser in Bad Bramstedt, Norderstedt, Hitzhusen und Lentföhrden waren betroffen. Die Täterinnen oder Täter entwendeten Bargeld, Goldschmuck, Parfüms und eine Spielekonsole.

Fünf Wohnungseinbrüche am Wochenende im Kreis Segeberg: In Norderstedt, Hitzhusen, Lentföhrden und zweimal in Bad Bramstedt haben sich Unbekannte Zugang zu Ein- und Mehrfamilienhäusern verschafft.

Bad Segeberg. Mehrere Wohnungseinbrüche haben sich am Wochenende im Kreis Segeberg ereignet. In der Gleiwitzer Kehre in Norderstedt drangen Unbekannte am Freitagabend zwischen 18 und 19.20 Uhr über den Balkon in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Es wurden Goldschmuck und Parfüms gestohlen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Bad Bramstedt erbeuteten Täter in einem Einfamilienhaus in der Glückstädter Straße zwischen Schillerstraße und Danziger Weg Bargeld. Der Einbruch ereignete sich laut Polizei zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag.

Am Freitagabend zwischen 18.10 und 19.10 Uhr drangen Einbrecher im Stormarnring in Bad Bramstedt in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Räume. Bei der Anzeigenaufnahme ließ sich noch kein Diebesgut feststellen.

Im Forellenweg in Hitzhusen wurde am Freitagabend kurz vor 18 Uhr eine Alarmanlage ausgelöst. Die Anwohner stellten massive Einbruchsspuren fest. Laut Polizei wurden der oder die Täter durch den Alarm vermutlich vertrieben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwischen 18 und 20.55 Uhr am Freitag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Otterbraack in Lentföhrden ein und stahlen eine Spielekonsole.

Von KN-online.de