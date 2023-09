Die besten Einsatzmittel und Geräte nützen wenig, wenn sie im Ernstfall nicht sofort und reibungslos funktionieren. Auch aus diesem Grund stellt sich der ABC-Zug des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg einmal im Jahr einer 24-Stunden-Übung unter realistischen Bedingungen.

Bad Segeberg. Gefahrgutunfall mit Feuer in der Lagerhalle eines Betriebes in Gönnebek, illegale Entsorgung von Behältern mit heiklem Inhalt in einem Waldstück in der Barker Heide und Zusammenstoß eines Kleintransporter mit einem Lastkraftwagen im Industriegebiet von Quickborn: Die 24-Stunden-Übung des ABC-Zuges Segeberg mit Unterstützung etlicher Freiwilliger Feuerwehren aus dem Kreis und des Rettungsdienstes hatte es dieses Jahr in sich.