Per SMS und Messenger

Per SMS und Messenger

Kreis Segeberg: Polizei warnt vor Betrugsmasche durch „falsche Kinder“

Die Polizei warnt im Kreis Segeberg aktuell vor einer Betrugsmasche durch sogenannte falsche Kinder, die sich per Handy melden und um Geld per Überweisung bitten.

Im Kreis Segeberg warnt die Polizei derzeit vor Betrug durch sogenannte falsche Kinder, die per Textnachricht auf dem Handy um Geld bitten. In mehreren Fällen waren die Täter in Henstedt-Ulzburg erfolgreich. Die Masche ist immer ähnlich.