﻿Kreis Segeberg: Wo es unabhängig von Konjunktur sichere Jobs gibt

Ein zwiespältiges Bild liefert der Arbeitsmarkt im Kreis Segeberg. Im Oktober zeigt er sich robust, doch ein paar dunkle Wolken ziehen auf. Für mehrere Branchen sehen Experten aber unabhängig von der Konjunktur sehr gute Jobchancen.

Kreis Segeberg. Etwas an Schwung verloren hat der Arbeitsmarkt im Kreis Segeberg. Im Oktober verharrt die Arbeitslosenquote bei 4,4 Prozent. Arbeitgeber haben weniger freie Stellen gemeldet als im Vorjahresmonat. Für den Winter erwartet die Arbeitsagentur Elmshorn mehr Arbeitslose – sieht aber in manchen Branchen unabhängig von der Konjunktur gute Jobchancen.

Soziale Berufe: Es mangele schon heute an Fachkräften in den Erziehungsberufen und in den Pflegeberufen. Der Bedarf im Bereich Erziehung werde über die nächsten Jahre stabil hoch bleiben, sagt die Arbeitsagentur voraus. Der Bedarf für Altenpflege werde mit der Alterung der Gesellschaft sogar noch stark ansteigen, heißt es von den Experten.