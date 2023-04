﻿Feuerwehren im Kreis Segeberg haben keinen Personal-Notstand

Kreis Segeberg. Endlich wieder bei einer Jahreshauptversammlung persönlich zusammenzukommen: Die Freude und Erleichterung darüber wurde bei der 111. Jahreshauptversammlung der Kreisfeuerwehr in der Rudi-Allais-Sporthalle immer wieder von Anwesenden zum Ausdruck gebracht. Feuerwehrleute aus dem gesamten Kreisgebiet und angrenzenden Kreisen, Gäste aus Politik und Verwaltung und anderen Hilfsorganisationen waren zur Versammlung gekommen. Knapp 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden gezählt.

Zwei zentrale Informationen gab es an diesem Abend: Seitens der Feuerwehr überbrachte Kreiswehrführer Jörg Nero die gute Nachricht, dass die 114 Freiwilligen Feuerwehren sowie die 36 Jugend- und sechs Kinderfeuerwehren im Kreisgebiet nicht unter Personalknappheit leiden. Trotz Corona seien zusätzlich 79 Kameradinnen und Kameraden in den aktiven Wehren zu verzeichnen, 54 in den Jugendwehren und 39 in den Ehrenabteilungen.

Kreisjugendfeuerwehrwart Sebastian Sahling sprach sogar von einem Rekord: „Erstmals haben wir 1006 Mitglieder beim Nachwuchs inklusive der Kinderfeuerwehren.“ Laut Kreiswehrführer engagieren sich 4635 Kameradinnen und Kameraden in den aktiven Wehren. Außerdem hielten 1087 Feuerwehrleute nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst ihren Wehren die Treue.

Land will Bau von Feuerwehrgerätehäusern finanziell unterstützen

Bei insgesamt knapp 5200 Einsätzen, davon 650 Brandeinsätze und rund 250-mal Technische Hilfeleistungen, wurden laut Jörg Nero 287 Menschen gerettet. Insgesamt habe sich das Einsatzvolumen um knapp 1300 erhöht, berichtete der Kreiswehrführer. Zufrieden zeigte er sich darüber, dass die neue Kreisfeuerwehrzentrale nicht mehr infrage gestellt werde: „Jetzt geht es darum, ein geeignetes Grundstück zu finden.“

Die zweite zentrale Botschaft kam vom Landtagsabgeordneten Ole Plambeck (CDU). Er verkündete, dass der Landtag gerade beschlossen habe, für den Bau von Feuerwehrgerätehäusern, deren Umbau und Sanierungen ein neues Förderprogramm aufzulegen, in dem zehn Millionen Euro jährlich als Zuschüsse zur Verfügung gestellt werden.

„Keiner darf den Dienst so führen, dass er sich selbst gefährdet“, appellierte Kaltenkirchens Bürgermeister Hanno Krause an die Politik. Der Bau von Gerätehäusern und die Ausstattung dürfe nicht allein von den Haushalten der Gemeinden abhängig sein, sagte er in Hinblick auf Kosten, die für ein Gerätehaus wie in Kaltenkirchen oder das geplante in Bad Bramstedt im zweistelligen Millionenbereich liegen. „Die zehn Millionen Euro vom Land reichen bei Weitem nicht aus, auch wenn es ein Schritt in die richtige Richtung ist“, sagte Krause unserer Zeitung.

Auch dabei: Wahlstedts Bürgermeister Matthias Bonse, Bad Bramstedts Bürgermeisterin Verena Jeske und Kaltenkirchens Bürgermeister Hanno Krause (von links). © Quelle: Uwe Straehler-Pohl

Kreiswehrführer Jörg Nero nutzte die Veranstaltung, um zahlreiche Beförderungen, Ehrungen und Verabschiedungen vorzunehmen. Dazu gehörte auch Kreistagsabgeordnete Rosemarie Jahn (FDP) aus Bimöhlen. Bei ihr bedankte sich Nero mit einer Blumenschale für die vertrauensvolle, tatkräftige Unterstützung, die sie als Vorsitzende des Ausschusses Ordnung, Verkehr und Gesundheit 15 Jahre lang als Begleiterin von Feuerwehren sowie für den Bereich von Zivil- und Katastrophenschutz geleistet hatte. Jahn will bei der nächsten Kommunalwahl nicht mehr für ein Amt kandidieren.

Dass manchmal auch schon Kleinigkeiten einen positiven Fortschritt bedeuten können, machte der Kreisfeuerwehrverband bei der Organisation der Jahreshauptversammlung wohltuend deutlich. Anstelle von zahlreichen Berichten aus ihrer Arbeit wurde dieses Jahr zum zweiten Mal mit dem „Talk am Schlauchturm“ in Form eines Interviews durch Pressesprecher Patrick Juschka mit Kreiswehrführer Nero, Kreisjugendwart Sahling und Kaltenkirchens Wehrführer Claas-Hendrik Heß über die wichtigsten Ereignisse und Fakten informiert.