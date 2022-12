﻿Kreistag startet größtes Bauprogramm des Kreises Segeberg

Kreis Segeberg. Diese Haushaltssitzung des Kreistages in der Kreisporthalle in Bad Segeberg dürfte in die Geschichte des Kreises Segeberg eingehen. Selten wurden so viele Großprojekte auf den Weg gebracht. Modernisiert oder neu gebaut werden Kreisverwaltung, Schulen und Kreisfeuerwehrzentrale. Außerdem trägt der Kreis der neuen Krisenlage mit dem Ausbau des Katastrophenschutzes Rechnung.

Spektakulär mutet die Multifunktionshalle am Berufsbildungszentrum Bad Segeberg an der Theodor-Storm-Straße an. Sie ist in weiten Teilen schon gebaut und „sieht richtig gut und schick aus“, sagte Kreispräsident Claus-Peter Dieck (CDU). 2019 hatte der Kreistag zunächst 7,15 Millionen Euro bewilligt. Sie wird um 450 000 Euro teurer. Die Hälfte der Preissteigerung werden auf die Folgen der „derzeitigen weltpolitischen Lage“ zurückgeführt. In den Gewerken Schlosser, Fliesen, Tischer, Maler, Bodenbeläge und Trockenbau fielen höhere Kosten an. Auch wurden mehr Stahl und Gerüste benötigt.

BBZ Bad Segeberg wird ausgebaut

In der neuen Halle erhalten die rund 2600 Schüler und 150 Lehrkräfte Platz für Versammlungen, Räume für Klassen und Abschlussprüfungen, Musikunterricht, eine Pausenhalle und Raum für darstellendes Spiel der angehenden Sozialpädagogen, Mediennutzung und Bewegungsspiele.

Außerdem können die BBZ-Schüler bald außerhalb der benachbarten Kreissporthalle Sport betreiben. Auf einem neuen Außenfeld werden ein Beachvolleyballfeld von 8 mal 16 Meter und ein multifunktionales Kleinfeld 5,5 mal 10 Meter mit Basketballkorb und Sportgeräten angelegt. Der Kreis investiert rund 200 000 Euro. Die Planung für die Sanierung der Kreissporthalle ist dagegen zeitlich im Verzug. Baubeginn ist frühestens im Februar 2024. Möglicherweise sind die neuen Sportflächen vor der Schließzeit dann schon errichtet.

Planung für neue Kreisfeuerwehrzentrale im Kreis Segeberg

Mit einem vergleichsweise kleinen Betrag von 50 000 Euro für Planungskosten beginnt der Kreis Segeberg 2023 sein wohl größtes Projekt dieser Jahrzehnte. 72 Millionen Euro soll eine neue Kreisfeuerwehrzentrale kosten. Sie wird 2027 bis 2029 gebaut. Wo im Kreis Segeberg, ist noch offen. Ein Grundstück von etwa 44 000 Quadratmetern muss noch gesucht und ausgewählt werden.

Die bisherige Zentrale an der B206 in Bad Segeberg samt Schlauchpflege für die Feuerwehren, ABC-Zug für Gefahrstoffeinsätze und Katastrophenschutz ist viel zu klein geworden, hatte ein Gutachter ermittelt. Erweiterungsmöglichkeiten gibt es dort nicht.

Satellitentelefone für Katastrophenschutz

Dennoch wird der dort angesiedelte Katastrophenschutz für 1,03 Millionen Euro aufgestockt. Landrat Jan Peter Schröder bekannte: "Wir haben für Bevölkerungsschutz zu wenig gemacht." Mit einer Lenkungsgruppe werden Verbesserungen geplant. Gekauft werden neue Führungsfahrzeuge, geländegängige Logistikwagen und moderne Messtechnik für den ABC-Zug. Bislang dauert es Stunden, zu ermitteln, um welchen Gefahrstoff es sich handelt. Das soll nun schneller gehen können. Erst im September hatte Landrat Schröder neue Fahrzeuge und Ausrüstung für den Katastrophenschutz übergeben.

Neue Fahrzeuge für den Katastrophenschutz im Kreis Segeberg hatte Landrat Jan Peter Schröder erst im September an Florian Vehrens, Gerätewart der Sülfelder Feuerwehr, übergeben. Das Fahrzeug gehört zur Brandschutzbereitschaft des Landes. © Quelle: Nadine Materne

Und 80 000 Euro kosten mobile Satellitentelefone, um bei einem Stromausfall einsatzfähig zu sein. Denn Mobilfunk wird bei einem Stromausfall nicht möglich sein, und der Digitalfunk der Feuerwehren dient vor allem der Übermittlung von Informationen, nicht der Kommunikation „Im Krisenfall ist Kommunikation das A und O“, sagt Kreispräsident Dieck. „Wir brauchen bestmögliches Material.“

Trave-Schule in Bad Segeberg wächst

Das sonderpädagogische Förderzentrum Trave-Schule in Bad Segeberg wird von Januar 2023 bis August 2024, dem Schulbeginn des Schuljahrs 2024/2025, ausgebaut. Knapp 10 Millionen Euro sind für den Ausbau der Turnhalle und Klassenräume in einem zweigeschossigen Gebäude zu bezahlen. Unterrichtet werden dort vorrangig Schüler mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung.

Die nächsten Bauarbeiten vor der Schultür drohen bereits. Falls die A20 wie geplant ab 2025 gebaut wird, soll sie nah am Schulgelände vorbeiführen. Der Bund als Bauherr der Autobahn will eine Lärmschutzwand errichten, und hat sich offen gegenüber passivem Lärmschutz gezeigt – also etwa lärmabweisenden Fenstern. Allerdings ist die A20-Planung noch nicht von den Behörden genehmigt.

Mehrkosten für neue Kreisverwaltung in Bad Segeberg

Entschieden wurde vom Kreistag, das Altgebäude Haus A samt Verbindungsgang am Stammsitz an der Hamburger Straße abzureißen. Bislang war von Kosten von 50 Millionen Euro ausgegangen worden. Mittlerweile wird mit 64,5 Millionen Euro geplant. Die Mehrkosten wurden genehmigt.

Es wären noch rund 10 Millionen Euro mehr geworden, wenn nicht vor allem CDU und Grüne durchgesetzt hätten, auf einen Sitzungspavillon einschließlich Untergeschoss (außer der Lüftungszentrale) und ein frei stehendes Kantinengebäude zu verzichten.

Parkhaus mit zwölf Ebenen in Bad Segeberg

Auf den Dachflächen des Hauses A in Richtung B206 werden Module für Photovoltaik installiert. Die neuen Bürohäuser werden 52,5 Millionen Euro kosten, das Parkhaus mit zwölf Ebenen 11,2 Millionen Euro, Parkplatz und Straßenumbau 0,8 Millionen Euro. Ab Ende 2023 soll der Altbau abgerissen werden. Der Neubau wird 2024 bis 2027 errichtet und Anfang 2028 bezogen.

Zu den kleinen Baumaßnahmen zählt die Rettungswache Bornhöved. Sie wird bis Juli 2024 für 1,3 Millionen Euro saniert und ausgebaut.