﻿Krems II: Katharina Jaacks übernimmt Bürgermeisteramt von ihrem Vater

Krems II. 20 Jahre lang war Hans-Heinrich Jaacks das Gesicht von Krems II als Bürgermeister. 37 Jahre lang saß er in der Gemeindevertretung. Nun gehört er zu den Ehrenamtlichen, die nach der Kommunalwahl ausscheiden. „Doch es ist Zeit, einen anderen, vielleicht noch besseren Lebensabschnitt zu beginnen“, so der Alt-Bürgermeister bei der konstituierenden Sitzung der neuen Gemeindevertretung am Donnerstag im Gemeindehaus.

Doch das Bürgermeisteramt bleibt in der Familie: Einstimmig wurde Jaacks Tochter Katharina als dessen Nachfolgerin gewählt. Und auch Hans-Heinrich Jaacks wurde nicht ohne besondere Ehre verabschiedet.

Krems II: Katharina Jaacks (35) zur neuen Bürgermeisterin gewählt

Die neue Gemeindevertretung in Krems II hat viele neue Gesichter. Gleich sechs neue Vertreter und Vertreterinnen wurden gewählt. Die neue Bürgermeisterin Katharina Jaacks ist selbst erst 35 Jahre jung und Finanzbeamtin beim Finanzamt in Bad Segeberg. Ihre neuen Stellvertreter sind Torge Pflugshaupt, selbst frisch in die Gemeindevertretung gewählt, und Sabine Wiechmann.

Alt-Bürgermeister Jaacks hat ein gutes Gefühl bei den neu Gewählten. Er hofft auf neue Gedanken und Ideen für die Gemeinde. Die Neuen ließen ihn aber nicht einfach so gehen. Auf der Sitzung brachten sie kurzfristig den Vorschlag ein, Hans-Heinrich Jaacks zum Ehrenbürgermeister der Gemeinde zu ernennen. Dies wurde sogleich einstimmig beschlossen.

Festakt für neuen Ehrenbürgermeister Hans-Heinrich Jaacks

Am 9. Juli soll es dazu eine Festveranstaltung im Gemeindehaus mit möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern geben. „Das wird eine lockere Veranstaltung mit Wurst und Getränken für alle“, kündigt die neue Bürgermeisterin an.

Ihr Ziel ist es, zunächst aus den vielen neuen Gemeinderatsmitgliedern eine Einheit zu formen und ein funktionsfähiges Gremium zu bilden. Große Aufgaben stünden zurzeit nicht an, sie können in aller Ruhe an die Arbeit gehen. Erste Absprachen seien bereits erfolgt. So werde Jaacks Vertreterin, Sabine Wiechmann, tagsüber die repräsentativen Aufgaben übernehmen, wenn die Bürgermeisterin im Finanzamt Dienst hat.

