﻿Kripo konnte mutmaßlichen Serien-Einbrecher aus Bad Bramstedt überführen

Bad Bramstedt. Die für Wohnungseinbrüche im Kreis Segeberg zuständige Kriminalpolizei Pinneberg konnte einen Bad Bramstedter festnehmen, dem mehrere Wohnungseinbrüche zur Last gelegt werden. Er sitzt seit Freitag in Untersuchungshaft. Vorangegangen waren umfangreiche Ermittlungen.

Am 5. September hatte eine Überwachungskamera in Lentföhrden einen verdächtigen Mann gefilmt, der sich mit Einbruchswerkszeugen an einem Wohnhaus zu schaffen machte. Die Kripo konnte auf den Aufnahmen einen Tatverdächtigen identifizieren, der offenbar schon aktenkundig war. Einzelheiten wollte die Polizei dazu aber nicht bekannt geben. Der 43-Jährige mit zunächst unbekanntem Wohnort konnte observiert werden. So wurde festgestellt, dass er in Bad Bramstedt wohnt.

Einbruch-Serie: Stehlgut in der Wohnung gefunden

Es folgten weitere verdeckte Ermittlungsmaßnahmen, die jedoch nicht zu einer Festnahme reichten. Am Donnerstag, 3. November, wurde dann die Wohnung durchsucht. Dabei fanden die Ermittler Stehlgut aus Wohnungseinbrüchen in Bad Bramstedt im Juli dieses Jahres sowie in Kaltenkirchen bereits im Juli 2021.

Der Beschuldigte wurde daraufhin vorläufig festgenommen. In seiner Vernehmung zeigte er sich zumindest für eine der vorgeworfenen Taten teilweise geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Verdächtige einem Ermittlungsrichter in Neumünster vorgeführt. Er erließ Haftbefehl wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr.