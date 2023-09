﻿Städtische Krippe in Bad Segeberg soll für 1,4 Millionen Euro erweitert werden

Bad Segeberg. Bürgervorsteherin Monika Saggau war die Angelegenheit so wichtig, dass sie in der Stadtvertretung einen eher seltenen Schritt unternahm. Die Christdemokratin übergab die Sitzungsleitung vorübergehend an ihren Stellvertreter, um für die CDU-Fraktion in die Diskussion einzugreifen. Zur Debatte stand die Zukunft des Krippenhauses in Christiansfelde, das organisatorisch zur städtischen Kindertagesstätte an der Geschwister-Scholl-Straße gehört.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Lage der Einrichtung für bis zu 50 Jungen und Mädchen – aktuell sind es laut Verwaltung um die 40 – am Stadtrand von Bad Segeberg ist idyllisch. Doch das Krippenhaus Christiansfelde erfüllt die gesetzlichen Vorgaben beim Platzangebot für die Kinder schon längst nicht mehr. Nun drängt die Zeit. Doch die Parteien sind uneins, was die beste Lösung ist: Erweiterung oder Neubau?

Dass die Bürgervorsteherin bei diesem Thema Herzblut investiert, überrascht nicht allzu sehr. Schließlich hatte Saggau die Kita bis zur Rente viele Jahre lang geleitet. Das Krippenhaus Christiansfelde neben dem damals noch der Stadt Bad Segeberg gehörenden Altenpflegeheim (jetzt Azurit) sei damals nur als provisorische Lösung gedacht gewesen, weil es großen Bedarf an einem solchen Angebot gegeben haben. Zuvor waren in dem Bau Senioren-Wohnungen untergebracht.

CDU: Stadt Bad Segeberg sollte Zuschüsse und anderen Träger prüfen

Die Christdemokratin plädierte engagiert dafür, doch lieber neu und dann gleich größer zu bauen. „Statt gutes Geld in eine Bestandsimmobilie zu stecken“, wie es ihr Fraktionskollege Olaf Reiter formulierte, Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses. Die Stadtverwaltung sollte diese Option auch im Hinblick auf mögliche Zuschüsse doch zumindest noch einmal prüfen und sondieren, ob womöglich auch ein anderer Träger einsteigen wolle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine deutliche Mehrheit sprach sich hingegen für einen Erweiterungsbau für das Krippenhaus Christiansfelde aus, der nach ersten Berechnungen mit rund 1,4 Millionen Euro zu Buche schlagen dürfte. „Wir können das eine tun, ohne das andere zu lassen“, meinte Jörg Röhling (SPD). Das Krippenhaus sollte wie geplant umgebaut werden, während anderswo parallel Kitas mit Krippenplätzen geplant werden könnten.

Das Krippenhaus mit der Adresse Christiansfelde 4 erstreckt sich über zwei Stockwerke. Im Erdgeschoss befinden sich neben dem Büro der Leitung unter anderem die drei Ganztagsgruppen Frösche, Hummeln und Glühwürmchen, in der oberen sind die beiden Halbtagsgruppen Schnecken und Schmetterlinge untergebracht.

Krippenhaus Christiansfelde: Kinder schlafen auf Matratzen im Gruppenraum

Das Problem: Laut Gesetz ist seit Jahren ein Mindestraumbedarf für Kinder in Krippen vorgeschrieben. Jedem Kind stehen demnach 3,5 Quadratmeter plus einem separaten Schlafraum zu. Davon ist man in dem verwinkelten Bau im Krippenhaus Christiansfelde weit entfernt: Die Gruppenzimmer verfügen lediglich über 14 bis 16 Quadratmeter. Und im selben Raum müssen auch die Matratzen ausgebreitet werden, wenn die Lütten schlafen möchten.

Eine Machbarkeitsstudie, die die Stadt Bad Segeberg für ihre Einrichtungen bei einem Planungsbüro in Auftrag gegeben hatte, sieht deshalb einen großen Anbau an das Krippenhaus Christiansfelde im Garten vor. Spätestens im kommenden Jahr muss mehr Platz für die kleinen Bewohnerinnen und Bewohner zur Verfügung stehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einige Irritationen gab es allerdings bei der Frage, wie Ernst die Lage wirklich ist. Hatte es vor Wochen im Ausschuss noch geheißen, die Betriebserlaubnis generell sei gefährdet, wenn nichts passiere, klang das in der Stadtvertretung weniger dramatisch.

Lesen Sie auch

„Die Genehmigung steht nicht auf dem Spiel“, versicherte Saggau. Die Stadt Bad Segeberg erhalte für den Kita-Betrieb ohne Veränderungen lediglich keine Zuschüsse mehr vom Kreis Segeberg. Und sie muss es eigentlich wissen.

KN