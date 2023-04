﻿Kritik an Bad Bramstedts Bürgermeisterin: Wenn Sturheit über Vernunft siegt

Bad Bramstedt

Der Libanese Jean Paul Metz hat den Golfclub Bissenmoor in Bad Bramstedt vor gut 13 Jahren gekauft – jetzt will er ihn loswerden. Der 82-jährige ehemalige Reeder, der in Zypern, Kanada und Bissenmoor zu Hause ist, will sich zur Ruhe setzen. KN-online fragte nach, ob es schon ernsthafte Kaufinteressen gibt und was aus dem geplanten Golf-Hotel wird.