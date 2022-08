﻿Kritik an Verwaltung Henstedt-Ulzburg für Vorschlag, gesunde Eiche zu fällen

Das war fast mit Ansage: Im Bauausschuss der Gemeinde Henstedt-Ulzburg kam ein Vorschlag der Grünplanung, eine gesunde Eiche zugunsten eines Wohnprojektes zu fällen, gar nicht gut an. Die Kommunalpolitik spart nicht an Kritik und beschließt: Der Baum muss bleiben.

Henstedt-Ulzburg. Die Eiche trägt im Baumkataster der Gemeinde Henstedt-Ulzburg die Nummer 100 und wäre – wenn es nach der Grünplanung der Gemeindeverwaltung gegangen wäre – ein Opfer der Motorsäge geworden. Der gesunde Laubbaum, der direkt zwischen Gehweg und Postgebäude an der Hamburger Straße/Reumannstraße wächst und gedeiht, steht einem Investor im Weg, der dort die Zufahrt zur künftigen Baustelle einrichten will. Entstehen soll dort ein neues Wohn- und Geschäftshaus, für das das jetzige Gebäude weichen muss. Der Vorschlag der Verwaltung, die alte Eiche zu opfern und den Bauherrn stattdessen zu einer Ersatzpflanzung zu verpflichten, kam bei der Politik und den Mitgliedern der Bürgerinitiative Blattwerk nicht gut an.

Jens Iversen (BFB) zeigte sich verwundert und sauer über die Stellungnahme der Verwaltung. Dort ist dargelegt, dass die Eiche nach Einschätzung der Grünplanung durch die geplante Baumaßnahme sowieso „nachhaltig geschädigt“ werde. „Das ist doch ein Freifahrtschein für den Investor, einen Kran auf den Baum fallen zu lassen“, sagte Iversen kopfschüttelnd. Auch sei es zwar üblich und notwendig, dass im Fall einer Fällgenehmigung Ersatzbäume gepflanzt werden müssen, aber das bitteschön auf dem Grundstück des Investors. Und nicht, wie die Grünplanung vorgeschlagen hatte, auf einer öffentlichen Parkfläche in der Nachbarschaft.

Gemeinde soll Investor auf Schutz der Eiche hinweisen

Der Hinweis der Verwaltung, dass gerade im Bereich der Eiche die Zufahrt zur Baustelle gelegt werden soll, zählt in den Augen der Kommunalpolitik nicht. „Die Gemeinde muss den Bauherrn anweisen, den Baum anständig zu schützen“, verlangte Iversen. Michael Meschede von der CDU, Jann Schupp (FDP), Horst Ostwald von der SPD und Karin Honerlah (WHU) stimmten zu und äußerten ihre Verärgerung über die Grünplanung, die so einen Beschlussvorschlag vorlegte.

Grüne wollen weitere Bäume auf dem Gelände schützen

Die Grünen wollen nicht nur die eine Eiche erhalten, sondern weitere acht Bäume auf der Fläche. Vier von ihnen sind durch die Baumschutzsatzung Henstedt-Ulzburg geschützt. Aber: Es liegt bereits ein Fällantrag des Investors vor. „Die Erteilung der Fällgenehmigung wurde, unter der Voraussetzung, dass eine Baugenehmigung erteilt wird, bereits in Aussicht gestellt“, teilt die Verwaltung mit.

Verena Grützbach (Bündnis 90/Die Grünen) verlangte, dass auch diese Bäume, unter ihnen eine große Linde, nicht weichen dürften zugunsten einer Bebauung. Die Grünen-Politikerin wurde von den Kommunalpolitikern der anderen Fraktionen schroff zurückgewiesen. Es gehe zunächst nur um die Eiche, betonten sie. Grützbach erinnerte beharrlich an die Klimaschutzziele, die die Gemeinde habe. Jeder Baum spiele eine große Rolle.

SPD: Zuständigkeiten der Ausschüsse sind klar geregelt

Grützbach fordert, ebenso wie die Bürgerinitiative Blattwerk, dass über diesen Punkt der Bauausschuss zusammen mit dem Umweltausschuss in einer gemeinsamen Sitzung sprechen müsse. Auch dafür fand sie keine Mitstreiter. Es sei, so Horst Ostwald (SPD), der den Ausschuss als Vertretung des Vorsitzenden Stephan Holowaty (FDP) leitete, festgelegt, welcher Ausschuss welche Themen bearbeitet. Und in diesem Fall sei der Bauausschuss nun mal zuständig. Das könne gerne, so Ostwald, durch die Kommunalaufsicht überprüft werden. Die Initiative Blattwerk hatte im Vorwege öffentlich angekündigt, diesen Schritt zu gehen und um Klärung zu bitten.

Der Investor plant auf dem Grundstück Hamburger Straße 53 eine 90-prozentige Versiegelung der Fläche. Vorgesehen ist eine Tiefgarage unter dem Komplex. Der Bauherr wird nun während der Bauarbeiten aufpassen müssen, denn der Bauausschuss hat einstimmig beschlossen, dass die Eiche geschützt werden muss, komme was wolle.