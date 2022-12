﻿Küchenbrand: Mehrfamilienhaus am Eichberg in Bad Segeberg evakuiert

Ein Küchenbrand hat am Mittwochmittag für einen Großeinsatz der Rettungskräfte in der Straße Am Eichberg in Bad Segeberg gesorgt. Zunächst hatte es geheißen, es befinde sich noch ein Kind in der betroffenen Wohnung. Es gab zwar rasch Entwarnung; der Wohnblock wurde dennoch evakuiert.

Erstmal alles raus aus der Küche: Die Feuerwehr packte am Mittwoch nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus Am Eichberg kräftig mit an – unter Atemschutz.

Bad Segeberg. Wenn von der Einsatzleitstelle die Meldung kommt, in einer brennenden Wohnung befinde sich vielleicht noch ein Kind, dann schießt auch bei erfahrenen Feuerwehrleuten der Puls noch schneller in die Höhe als ohnehin schon. So war es auch am Mittwochmittag, als die Rettungskräfte zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Eichberg geschickt wurden.

Zum Glück gab es schnell Entwarnung. Das Kind und seine Mutter wurden dennoch vorsorglich für eine nähere Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Das Feuer war auf dem Herd ausgebrochen. © Quelle: Feuerwehr Bad Segeberg

Als die nach mehreren eingegangenen Notrufen gegen 13.30 Uhr alarmierten Bad Segeberger Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, sahen sie nach Angaben von Wehrführer und Einsatzleiter Mark Zielinski bereits Feuerschein und dunklen Rauch. „Uns war mitgeteilt worden, dass es in einer Küche brennt und möglicherweise ein Kind in Gefahr ist.“ Zum Glück habe sich aber bereits ein Nachbar um die Bewohner gekümmert.

Feuerwehr Bad Segeberg kam mit sieben Fahrzeugen

Neben der Freiwilligen Feuerwehr der Kreisstadt, die angesichts der unübersichtlichen Situation mit sieben Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften angerückt war, hatten sich auch drei Rettungswagen, ein Notarzt und zwei Streifenwagen der Polizei auf den Weg gemacht.

Zur Sicherheit wurde während der unter Atemschutz laufenden Löscharbeiten der gesamte Wohnblock evakuiert. Insgesamt seien zehn Personen von der Anordnung betroffen gewesen, berichtet Zielinski. Fast alle hätten nach einiger Zeit wieder zurück gedurft. Lediglich die Wohnung, in der es gebrannt hatte, sei vor allem wegen des Rußes derzeit nicht bewohnbar, so der Wehrführer. Sie sei von der Polizei einstweilen für weitere Ermittlungen beschlagnahmt worden.

Großeinsatz am Mittwoch in der Straße Am Eichberg in Bad Segeberg: In der Küche einer Wohnung war ein Feuer ausgebrochen. © Quelle: Feuerwehr Bad Segeberg

Das Feuer sei tatsächlich im Bereich des Herdes ausgebrochen, zur genauen Ursache könne Wehrführer Zielinski allerdings noch keine näheren Angaben machen. Auch nicht zur Schadenshöhe. In Frage kommen in solchen Fällen eigentlich nur ein technischer Defekt oder Fahrlässigkeit im Umgang mit einer heißen Platte. Neben anderen Dingen schleppten die Einsatzkräfte auch einen vollkommen verkohlten Kochtopf ins Freie.