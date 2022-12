Kühlung bei der Segeberger Tafel bald per Sonnenenergie

Der Wunsch besteht schon lange – jetzt wird er erfüllt. Die Segeberger Tafel kann in ihrer Ausgabestelle an der Efeustraße demnächst Strom aus einer eigenen Photovoltaik-Anlage nutzen. Doch die Einrichtung hat noch mehr Wünsche. Und Sie können über die Aktion „Gutes tun im Advent“ helfen.

Bad Segeberg. "Tafeln für die Tafel" – in Form von Solarmodulen für das Dach der Segeberger Tafel an der Efeustraße – gab es in dieser Woche. Schon vor zwei Jahren hatten Winfried Köhler, Chef der regionalen Energie und Wasser Wahlstedt-Bad Segeberg (ews), und Tafel-Leiterin Kirsten Tödt darüber gesprochen, ob man den benötigten Strom vor allem für die Kühlanlagen der Tafel nicht auch selbst erzeugen könnte. Jetzt ging dieser Wunsch in Erfüllung. Aber die Einrichtung hat noch weitere. Und hier kommt die Aktion "Gutes tun im Advent" von Kieler Nachrichten und Segeberger Zeitung ins Spiel.

Die Tafel, die auch in Wahlstedt über eine Ausgabestelle betreibt, verfügt bereits seit September 2021 über einen "Polarfuchs" – ein elektrisch betriebenes Lieferfahrzeug, das mit Hilfe der neuen Anlage ebenfalls kostengünstig aufgeladen werden könnte. Der Energie-Versorger ist ohnehin seit rund zwölf Jahren beständiger Förderer der Tafel und hat diese jährlich mit etwa 3000 Euro hauptsächlich für Energiekosten unterstützt.

Photovoltaik-Anlage kostet rund 43.000 Euro

Nun ist so eine Photovoltaik-Anlage natürlich nicht mal eben aus der Portokasse zu bezahlen, Winfried Köhler errechnete Gesamtkosten in Höhe von rund 43. 000 Euro für die 26 benötigten Module, den Wechselrichter und den Akku. Außerdem musste die vorhandene Elektroanlage des Hauses ertüchtigt werden. Man suchte also weitere Sponsoren und wurde bei Bingo – der Umweltlotterie – fündig.

Spenden Sie für die Tafeln im Land Die Tafeln im Land stoßen an ihre Grenzen. Immer mehr Menschen sind auf die Ausgabe von Lebensmitteln angewiesen. Der Verein „KN hilft “ startet deshalb in diesem Jahr eine große Spendenaktion. Sämtliche Einnahmen der Aktion „Gutes tun im Advent“ wird den Tafeln zur Verfügung gestellt. Ab sofort ist das Spendenkonto bei der Förde Sparkasse freigeschaltet. Möchten Sie nicht, dass Sie als Spender in der Zeitung erwähnt werden, schreiben Sie bitte hinter Verwendungszweck „kein Name“. Möchten Sie eine Spendenbescheinigung, vermerken Sie „Spendenbescheinigung“ und Ihre Adresse. Spendenkonto KN hilft: Förde Sparkasse IBAN DE 05 2105 0170 1400 2620 00

Unter der Voraussetzung, dass die Tafel ein Drittel Eigenanteil leistet und der Baubeginn noch in diesem Jahr ist, kommt von dort eine Fördersumme in Höhe von 20 000 Euro. Dazu kam noch eine Gesetzesänderung. Wenn die Rechnung erst in 2023 bezahlt werden muss, entfällt für Anlagen dieser Art die Mehrwertsteuer, womit sich der Preis für die PV-Anlage auf rund 35 000 Euro ermäßigt.

Da Kirsten Tödt schon zwei Jahre lang Rücklagen gebildet hatte, konnte Winfried Köhler die Konstruktion schließlich bei der Firma Solarteams Energiesysteme in Lentföhrden in Auftrag geben. „Mit denen arbeiten wir bereits jahrelang zusammen, die liefern ein komplettes Produkt“, begründete er die Entscheidung.

26 Solarmodule auf dem Dach der Segeberger Tafel

So baute Dirk Niemann mit seinen Mitarbeitern nun als erstes 26 PV-Module auf das Flachdach der Tafel im Gewerbegebiet Rosenstraße. 9,75 Kilowatt-Peak, also bei maximaler Sonnenbestrahlung, können diese liefern. Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Tageslängen und des niedrigen Sonnenstandes im Winter errechnete ews-Chef Köhler eine jährliche Ersparnis von etwa 8000 Kilowattstunden, was ungefähr 40 Prozent des Gesamtstrombedarfes entspräche.

Um auch in der Nacht vom Solarstrom zu profitieren, wird ein Speicherakku mit acht Kilowattstunden eingebaut. Der tagsüber zuviel erzeugte Strom muss also nicht in das Netz abgegeben, sondern kann selbst verbraucht werden. So rechnet Köhler mit 94 Prozent Eigennutzung der Anlage. Das Einspeisen ins Netz rechne sich nämlich nicht, erzählt Köhler: „Ich habe privat eine ähnliche Anlage und bekomme monatlich eine Einspeisevergütung von sechs Euro.“

Erster Strom für die Segeberger Tafel fließt im neuen Jahr

Nur einen Tag braucht Dirk Niemann mit seinen Leuten für den mechanischen Aufbau: „Dann braucht es einige Wochen, bis alle notwendigen Anträge genehmigt sind.“ Danach, und das wird erst im neuen Jahr sein, bräuchten die Elektriker noch einen Tag, um die Anlage tatsächlich ans Netz anzuschließen.

Rund drei pro Woche fertigt er mit seinen Leuten, etwa 150 mit einer Gesamtleistung von drei Megawatt hat er in diesem Jahr schon fertiggestellt. „Bis Weihnachten 2023 sind wir ausgebucht“, erzählt er von der guten Auftragslage. Und so kann dann der Polarfuchs der Tafel ab Januar vollständig klimaneutral die gespendeten Waren einsammeln.

Segeberger Tafel hat schon über 1500 Ausweise ausgegeben

Und zu tun haben die aktuell rund 120 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in diesen Tagen mehr als genug. Inzwischen hat die Segeberger Tafel allein für die Kreisstadt über 430 Ausweise an Bedürftige ausgegeben – die Voraussetzung, um sich an den drei Ausgabetagen in die Schlange einreihen zu dürfen. In vielen Fällen stehen hinter einer einzigen Karte aber ganze Familien. Zusammen mit Wahlstedt hat der „Laden ohne Kasse“ inzwischen wohl mehr als 1500 Kundinnen und Kunden. Und es kommen immer neue hinzu. Die Tafeln brauchen Hilfe.