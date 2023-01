﻿Campingplatz-Comedy und magische Panflötenmusik

Die Combo "8 to the Bar" spielt am 28. Januar Boogie-Woogie, Blues und Oldies

Alveslohe. Ob Boogie-Woogie, Comedy, Klassik oder Weihnachtsmusik: Im Bürgerhaus Alveslohe wird in diesem Jahr viel los sein. An acht Terminen können sich die Gäste an guter Kultur erfreuen – das ist das Ziel des ansässigen Vereins „Kultur im Dorf Alveslohe“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Acht Termine gibt es 2023, den Beginn macht die Hamburger Live-Band „8 to the Bar“ am Sonnabend, 28. Januar, mit Boogie-Woogie, Blues und Oldies. Die Band ist seit mehr als 30 Jahren Teil der norddeutschen Musikszene. Das virtuose und druckvolle Pianospiel von Günther Brackmann, der swingende Kontrabass von Arne Wessel und die dynamische Gitarre von Claas Vogt versprechen immer einen besonderen Abend mit bester Musik. „8 to the Bar“ ist übrigens die alte Bezeichnung für Boogie-Woogie, die den Boogie-Rhythmus beschreibt und heißt übersetzt “8 Schläge pro Takt“. Beginn ist um 20 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 18 Euro pro Person.

Campingplatz-Comedy und magische Klassikmusik

Am 11. Februar kommt das Trio „9 o’clock“ mit Gipsy, Swing und Filmmusik ins Bürgerhaus. Karten kosten im Vorverkauf 23 Euro. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr. Das „Theater Bühnenreif“ besucht Alveslohe am 24. März erneut. Mit dem Stück „Hilfe, die Camper sind los“ will das Comedy-Ensemble die Gäste amüsieren. Auf dem Campingplatz „Güldene Scholle“ wollen die Stammgäste und einige Neuzugänge Jubiläum feiern: 50 Jahre! Soweit, so gut. Allerdings schleicht sich ein suspektes Subjekt ein, das die eingeschworene Camper-Gemeinschaft in Aufruhr versetzt. Beginn ist um 20 Uhr, Karten gibt es im Vorverkauf für 12 Euro pro Person.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Eine Kombination aus Klassik und Magie versprechen am 25. Mai Lukas Kaminski und Vasko Alexander von „Classic meets Magic“ mit Xylophon- und Panflöte. An diesem Abend wird außerdem eine klassische Pianistin aus der Ukraine dabei sein. Start ist um 20 Uhr, die Karten kosten 18 Euro im Vorverkauf. Vor einer kleinen Sommerpause will Entertainer Lars Redlich am 1. Juli noch mal das Bürgerhaus mit seinem Musik-Comedy-Programm „Ein bisschen Lars muss sein“ füllen. Lars Redlich singt, swingt, springt von der Sopran-Arie in den Hip Hop, mimt den Rocker, die Diva und textet Hits wie „Stairway to Heaven“ oder „Despacito“ brüllend komisch um. Beginn ist um 20 Uhr, die Karten kosten 22 Euro pro Person.

Karten für alle Vorstellungen können jetzt schon bestellt werden

Am 9. September geht es weiter mit Kultur im Dorf: Die Band „Guitavio“ spielt ab 20 Uhr Acoustic Folk & Swing. Die Karten kosten 18 Euro im Vorverkauf. Der Slam-Poet und Kabarettist Philipp Scharrenberg beglückt seine Gästen mit „Einfach ein neues Programm“, das wahrscheinlich so heißt, weil es bis jetzt noch nicht existiert. Überraschung ist also (Wortspiel!) vorprogrammiert. Karten gib es für 20 Euro im Vorkauf. Zum Ende des Jahres, am 16. Dezember, bringt die Hamburger Band „High Tones“ mit Swing, Latin, Rock’n Roll und einigen Christmas-Songs die Gäste des Bürgerhauses in weihnachtliche Stimmung. Beginn ist um 20 Uhr, Karten kosten 20 Euro.

Alle Veranstaltungen finden, wie immer, im Bürgerhaus Alveslohe (Am Bahnhof) statt. Karten für die Veranstaltungen können bereits jetzt unter www.kid-alveslohe.de oder telefonisch unter 04193/950317 vorbestellt werden. Die Vorverkaufsstellen sind in Alveslohe im Dorfladen, dem Bloomenstall, in Kaltenkirchen bei Trauben-Marina und der Buchhandlung Fiehland, in Ellerau bei QS Druckservice, in Quickborn bei der Buchhandlung Galensa und in Henstedt-Ulzburg bei der Buchhandlung Rahmer.