﻿Kulturhaus Boon in Hartenholm steht in den Startlöchern

Hartenholm. Lange hat Martin Temme alleine im künftigen Kulturhaus Boon gelebt, denn vor vier Jahren zog er von Köln nach Hartenholm, um mit dem Verein K206 das neue Inklusions-Projekt umzusetzen. Jetzt läuft es auf die Zielgerade. Ende September soll das Kulturhaus im ehemaligen Gasthof eröffnet werden. „Endlich kommt hier Leben rein“, sagt der Musiker und Autor Martin Temme.

Als er nach Hartenholm kam, war das Gebäude an der Ecke Hofstraße/Dorfstraße eine etwas heruntergekommene und brachliegende Gastwirtschaft. „Im ersten Obergeschoss haben wir nur eine Wand stehen gelassen, alles andere ist raus gekommen“, erzählt Martin Temme. Der Verein K206 Kunst, Kultur und Inklusion wollte neben dem Standort am Segeberger Forst eine Einrichtung näher am Dorf auf die Beine stellen. Es soll ein „inklusiver Kunst- und Kulturtreffpunkt für Austausch und Begegnung“ entstehen.

Hartenholm: Lesungen, Musik, Ausstellungen im neuen Kulturhaus Boon

Die neue Kulturstätte in Hartenholm wird für Lesungen, Theater, Musik, Filmabende und Workshops genutzt werden. Dabei ist es Einrichtungsleiter Martin Temme wichtig, dass Menschen aus der ganzen Region willkommen sind. Der Eintritt wird frei sein, eine Spende wird bei den Veranstaltungen erbeten.

Im Wohnbereich des Kulturhauses Boon kommen vier Menschen mit Einschränkungen, die einen Assistenten an ihrer Seite haben, die auch mit im Haus wohnen, unter. Im Erdgeschoss gibt es zwei Wohnungen für die Menschen mit Handicaps, im ersten Geschoss weitere Zimmer für deren Assistenzkräfte. „Insgesamt können hier zehn Personen leben“, sagt Hausleiter Martin Temme. Während Schlafbereich und Sanitäranlagen getrennt sind, gibt es nur eine große Wohnküche, in der sich zukünftig alle Bewohner treffen. Daneben stehen ein Innenhof sowie ein Garten zur Verfügung. Die Außenanlagen müssen noch angelegt werden.

Verein K206 betreibt das Kulturhaus in Hartenholm

Der Verein K206 ist Betreiber des Projektes und Besitzer der Immobilie. Bisher wurden etwa 900 000 Euro investiert. Durch die Unterstützung von zahlreichen Stiftungen und Institutionen wie der Aktion Mensch und der Aktivregion Auenland konnte das Kulturhaus Boon finanziell gestemmt werden. Wenn auch viel später als gedacht. „Wir wollten nach zwei Jahren einziehen, jetzt sind es vier Jahre geworden“, gibt Martin Temme zu.

Die Bauarbeiten konnten trotz Corona-Pandemie und Einschränkungen durch den Krieg in der Ukraine durchgezogen werden. „Corona war gar nicht so schlimm für uns“, so Temme. Da nichts Kulturelles lief, konnten er und sein Team sich voll und ganz der Maßnahme widmen. Und: „Wir haben es rechtzeitig vor der Baukrise geschafft“, freut Martin Temme sich. Der Dachdecker hatte beispielsweise bereits das Holz, das er fürs Kulturhaus brauchte, im Lager.

Saal im Kulturhaus Boon soll ein neuer Treffpunkt werden

Im Mittelpunkt des Hauses steht der 140 Quadratmeter große Saal, der künftig ein Treffpunkt für Bewohner und Außenstehende werden soll. Die vorherige Saaldecke wurde entfernt, nun kann man bis in die Dachspitze schauen. Alles ist hell und freundlich, dafür sorgen größere und neue Fenster. Viel Baustoff und Mobiliar konnten günstig aus dem Second Hand angeschafft werden.

Die Hartenholmer hatten die ganzen Jahre über immer mal geschaut, was sich auf der Baustelle tut. „Man konnte das gut durchs Fenster beobachten“, sagt Martin Temme und lacht. Er ist mit Nachbarn ins Gespräch gekommen und hörte so manche Geschichte über deren Erinnerungen an den ehemaligen Gasthof. Nach Jahren der Ruhe hofft Martin Temme, dass es ab Ende September im Gebäude wieder lebendig wird.

KN