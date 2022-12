﻿Kunden sind entsetzt: Schuh Plus in Kaltenkirchen schließt

Am Freitag öffnet das Geschäft Schuh Plus im Ohland Park Kaltenkirchen zum letzten Mal. Seit Corona seien die Kunden weggeblieben und kaufen lieber im Online-Shop ihre Schuhe in Übergrößen. Die beiden Chefs des Unternehmens bedauern diesen Schritt – die Kunden sind traurig und entsetzt.

Kaltenkirchen. Als Schuhverkäuferin Sylvia Rohde den beiden Kundinnen an der Kasse mitteilt, dass das Geschäft am Freitag zum letzten Mal öffnet, ist das Entsetzen groß: „Was? Das kann doch nicht wahr sein“, staunt Gertrud Dankert: „Ich war so froh, so einen Laden in der Umgebung gefunden zu haben.“ Sie sei sehr traurig darüber: „Hier bekomme ich wenigstens Schuhe in meiner Größe.“

Das Unternehmen Schuh-Plus mit Hauptsitz in Bremen schließt den Standort im Ohland Park Kaltenkirchen nach drei Jahren schweren Herzens, wie Geschäftsführer Georg Mahn sagt. „Seit Corona hat sich das Hauptgeschäft stark zum Onlinehandel verschoben.“ Und das habe sich bis jetzt auch nicht geändert.

Schuh Plus in Kaltenkirchen: Zwei Verkäuferinnen verlieren ihren Job

Er und sein Geschäftspartner Kay Zimmer haben das Unternehmen vor 20 Jahren geründet. Schuh Plus sei nach eigenen Angaben das größte Versandhaus für Schuhe in Übergrößen in Europa. „Unser Hauptgeschäft läuft über den Onlinehandel, trotzdem war es für uns gut und wichtig, in einigen Gegenden auch Läden zu haben“, so Mahn: „Aber seit Corona haben wir ungefähr 40 Prozent Kundschaft in Kaltenkirchen verloren.“

Deshalb lohne sich das Ladengeschäft nun nicht mehr. „Es ist für uns auch unerklärlich, warum die Kunden immer noch wegbleiben und lieber online kaufen“, sagt Mahn: „Wir haben sogar Bestellungen direkt aus Kaltenkirchen.“ Natürlich gebe es auch Kunden, die den direkten Verkauf vor Ort zu schätzen wissen und auch längere Anfahrten in Kauf nehmen würden.

Manuela Kallis aus Winsen weiß das Geschäft seit Jahren zu schätzen: „Ich bin sprachlos und entsetzt“, sagt sei: „Hier habe ich immer Schuhe für meinen Mann gekauft, der hat Schuhgröße 48“, erzählt sie. „Die Auswahl ist so groß, so ein Geschäft finden wir hier in der Gegend nicht noch mal.“

Die Schuh-Plus-Chefs Georg Mahn (links) und Kay Zimmer bedauern die Schließung ihres Standorts in Kaltenkirchen sehr. © Quelle: privat

Auch Schuhverkäuferin Sylvia Rohde ist traurig, für sie ist am Freitag der letzte Arbeitstag. Seit Mai 2020 arbeitet sie bei Schuh Plus in Kaltenkirchen, sie wohnt in Henstedt-Ulzburg. „Ich bin mir nicht sicher, ob ich in der näheren Umgebung wieder einen Job in einem Schuhgeschäft finde. Es gibt ja nicht mehr so viele“, sagt sie. Kurz vor Weihnachten den Job zu verlieren sei hart: „Aber ich habe es schon kommen sehen.“ Neben ihr ist noch eine weitere Kollegin betroffen. „Das ist das Traurigste an der ganzen Sache“, sagt Mahn: „Dass wir ganz tolle Mitarbeiterinnen verlieren.“

Ohland Park Kaltenkirchen: Immer mehr Leerstand

Andreas Findeisen, Filialchef von Famila, bedauert ebenfalls die Schließung des Schuhgeschäfts. Er ist unter anderem verantwortlich für die Vermietung der Ladengeschäfte im Ohland Park. „Das ist sehr traurig und trifft mich auch persönlich“ sagt Findeisen. Es werde schwer, den 700 Quadratmeter großen Laden erneut zu vermieten.

„Der B-Plan macht uns da genau Vorgaben: Elektronikwaren oder Schuhe dürfen dort verkauft werden.“ Und die Schuhbranche stehe derzeit ohnehin an der Wand, so Findeisen. „Deshalb haben wir auch schon die Stadtverwaltung gebeten, den B-Plan zu ändern.“

Drei Läden weiter steht auch der ehemalige Aldi leer. "Wir sind da seit sechs Monaten in Verhandlungen, vieles ist noch unklar." Es gebe seitens des potentiellen Mieters viele Ängste und Unsicherheiten. In diesen Krisenzeiten seien alle sehr vorsichtig. "Wir sind drauf und dran, den Standort für uns selbst zu nutzen", sagt der Famila-Chef. Es gebe dahingehend viele Gedankenspiele. Findeisen hofft, dass die B-Plan-Änderung schnell vonstatten geht, das eröffne dem Ohland Park mehr Möglichkeiten.