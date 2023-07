﻿Kunstautomat hängt in Kisdorf: Überraschung im Miniformat

Kisdorf. Vier Euro klimpern in der Hand, ab in den Schlitz am Automaten damit, ein kräftiges Ziehen am Schubfach und schon hat man eine kleine Schachtel erstanden. Die kleine Pappbox aus dem umfunktionierten Zigarettenautomaten beinhaltet ein Kunstwerk.

Rund 500 Künstlerinnen und Künstler aus ganz Deutschland beteiligen sich am Projekt Kunstautomat der Agentur Kunsttick in Potsdam. Im Kreis Segeberg steht der einzige Automat dieses Projektes im Kreis Segeberg.

250 Kunstautomaten in 30 Städten und fünf Ländern

Lars Kaiser, seine Frau Jeanne van Dijk und Andreas Petzke stecken hinter den Kunstautomaten und haben mittlerweile 250 Automaten in 30 Städten und fünf Ländern installiert. Das erzählt Lars Kaiser. Entstanden sind die Kunstautomaten 2001 in Berlin und Potsdam. „In unserer Kunstgalerie haben wir immer mal besonders kleine Kunstwerke gehabt und verkauft und hatten dann die Idee für die Automaten“, sagt Lars Kaiser. Alte Zigarettenautomaten wurden umgebaut, bemalt und nach und nach in ganz Deutschland verteilt. So verteilt sich die Kunst fast flächendeckend. „Wir suchen immer neue, weitere Standorte“, betont Lars Kaiser.

Der Erfolg stellte sich schnell ein. Inzwischen liefern Hunderte Künstlerinnen und Künstler ihre Werke im maximalen Format von fünf Mal acht Mal zwei Zentimetern an Kaiser und sein Team. Die bestücken die Schachteln mit ihnen und bringen sie zu den Automaten. In jeder Box findet sich neben dem Mini-Kunstwerk ein Zettel mit der Vita des Künstlers und Kontaktdaten sowie ein Hinweis, was hinter dem Kunstautomaten steckt.

So kommt man zum Kunstautomaten Kunstautomaten können generell, so Organisator Lars Kaiser aus Potsdam, überall stehen, wo sie nicht im Weg sind – aber auffallen. Vor Rathäusern, Kultureinrichtungen, Kinos, aber auch bei Privatpersonen. Wenn es geht, sollten die umfunktionierten Zigarettenautomaten rund um die Uhr zugänglich sein. Wer Interesse hat, kann sich bei Kaiser melden. Das Aufstellen und der Kunstautomat selbst kosten dem Grundeigentümer nichts. Auch fürs Bestücken sind einzig die Organisatoren zuständig. Näheres unter www.kunstautomaten.com, Mail an info@kunstautomaten.com.

Christine Barth, Betreiberin des Kisdorfer Stöberstübchens, bietet ihren Kunden seit gut zehn Jahren den Kunstautomaten an. Sie hatte von dem Projekt im Fernsehen erfahren und gedacht: „Das ist doch was für Kisdorf!“, berichtet sie. Er hängt nicht außen am Gebäude ihres Geschäftes, sondern im Eingangsbereich, deshalb nur zugänglich, wenn geöffnet ist. Das sei nicht anders möglich, bedauert die Geschäftsfrau. Dennoch freut sie sich, dass immer wieder ein Kunde – ob klein oder groß – zwei Zwei-Euro-Münzen zückt und sie in den Automaten wirft. „Das ist das Ü-Ei für Erwachsene“, sagt Christine Barth und lacht. Denn von welchem Künstler man etwas zieht, ist vorher nicht ersichtlich. Die Überraschung folgt, wenn der Käufer die Box öffnet.

Ein Kunstautomat hängt im Kisdorfer Stöberstübchen

„Da sind wirklich schöne Sachen drin“, beteuert Barth. Wer ein kleines Geschenk brauche oder ein Mitbringsel, für den sei der Kunstautomat ideal. „Ich hatte hier auch schon Kinder, die sich über die Kunstwerke gefreut haben.“ Sie hatte an ihren vorherigen Standorten des Stöberstübchens größere Kunstautomaten, jetzt gibt es ein kleines Exemplar mit zwei Schubfächern. Der Platz im Laden reicht einfach nicht. Dennoch: Der Automat ist gut gefüllt mit Überraschungskunst aus Papier, Porzellan, Holz und anderem Material.

Künstlerin Inken Kramp aus Reinfeld bei Bad Oldesloe ist eine der Kunstschaffenden, die sich am Kunstautomaten beteiligt. Sie ist begeistert von dem Angebot, so mit Menschen in Kontakt zu kommen und ihre Kunst zu präsentieren. „Ich bekomme so oft Nachrichten von Menschen aus ganz Deutschland, die ein Bild von mir aus dem Automaten gezogen haben“, freut Inken Kramp sich. Es gebe zahlreiche positive Rückmeldungen und es entstehen gute Kontakte.

Künstlerin Inken Kramp begeistert vom Projekt Kunstautomat

Die Malerin, die üblicherweise mehr großformatig arbeitet, findet das Konzept toll und ist seit fünf Jahren dabei. Gerade hat sie wieder mehrere Bilder für den Kunstautomaten vorbereitet. Vor ihrem Atelier in Reinfeld (Schillerstraße 22) steht auch ein Kunstautomat. „Für uns Künstler ist das eine gute Werbung – und pro Kunstwerk bekommen wir ja auch einen Euro ab“, freut Inken Kramp sich. Die Käufer seien glücklich, die Kunstschaffenden auch, eine Win-win-Situation.

