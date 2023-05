﻿BT-Orchester: Kurhaustheater wird zum musikalischen Kinosaal

Bad Bramstedt. Kurz vor dem 20. Internationalen Musikfest hat das BT-Orchester noch acht Titel neu einstudiert, um das Publikum in die Filmwelt zu entführen. Das soll mit einem Konzert unter dem Titel „Symphonic Movie Night“ am Sonnabend, 20. Mai, geschehen.

Wenn die Zuhörer die Augen schließen, werden sie gedanklich Luke Skywalker mit dem Laserschwert, Prinzessin Leia Organa, Obi-Wan Kenobi und den grünen Yoda vor sich sehen. Nicht nur mit dem kraftvollen Hauptthema von „Star Wars“ will das BT-Orchester das Publikum mit auf eine cineastische Reise nehmen, auch mit Eiskönigin Elsa („Let it go“) und Schneemann Olaf gibt es ein Wiederhören. Mit geballten Fäusten wird Boxer Rocky Balboa die Bühne betreten – zumindest können sich die Zuhörer das bei „Eye of the Tiger“ vorstellen. Aber auch zartere Töne wie bei „Gabriellas Song“ und „For a Love of a Princess“ werden angeschlagen.

Das Konzert findet am Sonnabend, 20. Mai, ab 19 Uhr im Kurhaustheater statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten mit freier Platzwahl gibt es zu 12 Euro (ermäßigt 8 Euro) im Amt zum Glück, beim BT-Orchester unter Tel. 0160/5435938, per E-Mail (Kartenvorverkauf@btorchester.de) und an der Abendkasse.