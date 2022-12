L 319 bei Brokenlande nach Unfall zwei Stunden gesperrt

Klar, der Wolf bei Rotkäppchen ist böse. Er frisst nicht nur die Großmutter, sondern zum Schluss auch noch das Rotkäppchen. Doch am Ende wird alles gut. So auch bei der traditionellen Weihnachtsmärchen-Vorstellung des Kleinen Burgtheaters in Henstedt-Ulzburg. Und dort zeigte sich der „böse Wolf“ in der Pause von einer ganz anderen Seite.