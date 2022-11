﻿Land ehrt Lokalpolitiker aus Traventhal, Mözen und Norderstedt

Kreis Segeberg. Drei Segeberger Kommunalpolitiker zeichnete das Land für ihr ehrenamtliches Engagement mit Freiherr-vom-Stein-Verdienstnadeln aus. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack überreichte sie insgesamt 25 Frauen und Männern aus Schleswig-Holstein im Kreishaus in Eutin. Weitere vier werden später geehrt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Mit all Ihrer Kraft haben Sie sich dem Wohl, der Zukunftsfähigkeit und der Attraktivität Ihrer Gemeinde verschrieben“, sagte die Ministerin. „Sie haben geworben, gekämpft, vermittelt, beharrlich nachgefragt, zugehört und überzeugt. Sie waren und sind für die Bürgerinnen und Bürger da.“

Udo Bardowicks aus Traventhal ständig einsatzbereit

Bürgermeister Udo Bardowicks aus Traventhal gehört der Gemeindevertretung seit 1998 an. Nach einem Jahr als Stellvertreter übernahm er 1999 das Amt des Bürgermeisters. Das Land lobt ihn für „seine ständige Einsatzbereitschaft“. So habe er sich unermüdlich für die Ausweisung von Baugrundstücken eingesetzt und so dem Einwohnerrückgang entgegengewirkt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bardowicks stehe "bedingungslos für Korrektheit, Wahrheit und Offenheit". Als Eheschließungs-Standesbeamter traut er Brautleute auf dem historischen Landgestüt. Seine große Leidenschaft sei das Thema Finanzen. Sie hätten sich in seiner Amtszeit als Bürgermeister deutlich verbessert.

Sabine Meyer aus Mözen verbesserte Infrastruktur

Mözens Bürgermeisterin Sabine Meyer engagiert sich seit 1998 in der Gemeindevertretung. 2006 wurde sie Bürgermeisterin. Seit 2008 ist sie stellvertretende Amtsvorsteherin des Amtes Leezen. Meyer liege die Sicherung der Versorgung der Bürger am Herzen. So sei es ihr trotz politischer Widerstände zu verdanken, dass die Gemeinde einen neuen Trinkwasserbrunnen erhalten habe.

Auch die Wasserqualität des Mözener Sees habe sich durch die Tiefenbelüftungsanlage verbessert, deren Installation Sabine Meyer mit betrieben habe. Sie habe durch ihren Einsatz für die Errichtung von Windkraftanlagen ihren Beitrag zur Energiewende geleistet. Außerdem engagiere sie sich für den Kindergarten.

Katrin Fedrowitz aus Norderstedt wird später mit Freiherr-vom-Stein-Verdienstnadel geehrt

SPD-Politikerin Katrin Fedrowitz aus Norderstedt wird später auf lokaler Ebene geehrt werden. Die Laudatio wollte das Innenministerium jetzt noch nicht herausgeben. Fedrowitz leitet den Kreisverband der SPD, war kurzzeitig Landtagsabgeordnete und arbeitet als Stadtvertreterin in Norderstedt mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Katrin Fedrowitz aus Norderstedt engagiert sich vielfältig in der Kommunalpolitik, führt unter anderem den SPD-Kreisverband Segeberg. © Quelle: Nadine Materne

Gestiftet wurde die Auszeichnung am 26. Oktober 1957 zum 200. Geburtstag des preußischen Reformers und Staatsmanns Heinrich Friedrich Karl Reichsfreiherr vom und zum Stein. Seit 2009 wird sie in Form einer Verdienstnadel zuerkannt. Vorschläge können Bürger an die Staatskanzlei in Kiel schicken.