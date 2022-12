﻿In Bad Segeberg macht ein Bäcker auf

Viele Bäcker machen derzeit zu. In Bad Segeberg macht ein Bäcker neu auf. Die Landbäckerei Matthiessen zieht mit einer Filiale in das neue Geschäftshaus bei Möbel Kraft. Das Angebot kann sich sehen lassen.

Tino und Britta Matthiessen (links) eröffnen am 10. Dezember in Bad Segeberg eine Filiale ihrer Landbäckerei aus Kayhude. Nicole Fischer (2. von rechts) wird das Team leiten.

Bad Segeberg. In diesen Zeiten eine Bäckereifiliale zu eröffnen, ist mutig. Aber Tino Matthiessen schreckt das nicht. Die Vorfreude auf den sechsten Standort der Landbäckerei Matthiessen aus Kayhude sei bei seinen Kunden groß. „Wenn nur die Hälfte der Leute kommt, die uns das sagen, dann werden wir hier sehr erfolgreich sein“, sagt Matthiessen und lacht. Er habe viele Kunden aus Bad Segeberg, die sich in der Filiale in Itzstedt mit Brot und Brötchen eindecken oder zum Kaffeetrinken gleich zum Hauptsitz in Kayhude fahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Landbäckerei Matthiesen eröffnet am 10. Dezember

Am Sonnabend, 10. Dezember, soll Eröffnung in dem neuen Geschäftshaus an der Ecke Riihimäkistraße/Ziegelstraße bei Möbel Kraft sein. Als die Anfrage kam, ob er dort mit einziehen wolle, habe er zunächst abgewunken. Zu weit weg, keine Produktionskapazitäten frei. Dann wurde der Mietvertrag für die Norderstedter Filiale nicht verlängert, und damit kam das Angebot in Bad Segeberg wieder ins Spiel.

Rund 40 Sitzplätze gibt es in der neuen Filiale, die jeden Tag von 6 bis 17 Uhr geöffnet ist. Nur sonntags fängt der Verkauf eine Stunde später an. Im Sortiment sind etwa 15 verschiedene Brote und 25 Brötchensorten. Dazu kommen Kuchen, Sahneteile und Snacks sowie belegte Brötchen. Eine kleine Frühstückskarte und Kaffeespezialitäten runden das Angebot ab. „Und alles, was das Schülerherz begehrt“, sagt Matthiessen mit Blick auf das Gymnasium um die Ecke. Am Eröffnungstag gibt es das Brot zum Sondereinheitspreis.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bäckerei Matthiessen aus Kayhude setzt auf lokale Zulieferer

Matthiessen setzt beim Einkauf seiner Rohwaren auf lokale Produzenten. So kommen der Mohn – bald auch die Sonnenblumenkerne – von einem Landwirt aus Nahe und die Eier aus Fahrenkrug. Die wöchentlich 200 Liter Sahne werden in Milchkannen von der Meierei in Struvenhütten geholt. "Seitdem brauche ich eine große Mülltonne weniger" beschreibt Matthiessen eine Auswirkung. 100 Mitarbeiter gehören zu dem Betrieb, der 1895 gegründet wurde und seitdem in Familienhand ist. Chef Tino ist die fünfte Generation – und gar kein Bäckermeister. Während der Bäckerausbildung entwickelte er eine Mehlallergie und sattelte um auf ein BWL-Studium. Seit 2007 führt er den Betrieb.

Team in der Filiale in Bad Segeberg besteht aus 14 Mitarbeitenden

In der neuen Filiale wird Nicole Fischer das Sagen haben. Die Bad Segebergerin hat seit sechs Jahren am Kisdorfer Standort gearbeitet. Nun freut sie sich über den kürzeren Arbeitsweg. Die Belegschaft aus 14 Mitarbeiterinnen besteht aus Neulingen wie aus erfahrenen Kräften. Das sei für eine Filiale mehr als bei anderen Bäckereien. Matthiessen sagt, er wisse aus Erfahrung, dass er die Personalmehrkosten wieder einspiele – durch mehr Zeit und Zufriedenheit im Team. Das übertrage sich auf die Kunden, die gerne wiederkommen.