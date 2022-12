﻿Wie sich Flüchtlingskinder über neues Spielzeug freuen

Flüchtlingskinder sollen sich im Kindergarten der Landesunterkunft Bad Segeberg austoben. Kürzlich hat der Rotary Club Segeberg dafür unter anderem neues Spielzeug und Möbel gespendet. Das kam bei den Kindern sehr gut an.

Die Flüchtlingskinder verbringen in ihrem Kindergarten in der Landesunterkunft Bad Segeberg gerne Zeit auf der neuen Hochebene.

Bad Segeberg. Im Kindergarten der Landesunterkunft Bad Segeberg vermischen sich aufgeregte Kinderstimmen zu einem bunten Durcheinander. Die Jungs und Mädchen aus der Mondscheingruppe sind gerade mit dem Frühstück fertig, klettern auf die hölzerne Hochebene oder springen von den bunten Schaumstoffklötzen. Täglich von 9.30 bis 12 Uhr spielen Kinder aus unterschiedlichen Nationalitäten miteinander und verstehen sich trotz der Sprachbarrieren einwandfrei. Mithilfe von Spenden des Rotary Clubs Segeberg konnte der Kindergarten mit neuen Möbeln und Spielgeräten ausgestattet werden.

Rund 20.000 Euro hat der Rotary Club Segeberg für die Flüchtlinge in der Landesunterkunft im Levo-Park gesammelt. Der gemeinnützige Club hat die Spendenaktion im März kurz nach Ausbruchs des Ukrainekriegs gestartet. Besonders viele Spenden konnten aus dem Verkauf von hölzernen Ostereiern generiert werden, diese Einnahme haben die Rotarier zusätzlich verdoppelt. „Wir waren uns sicher, dass durch den Krieg viele Flüchtlinge kommen werden und wollten deshalb vor Ort Unterstützung leisten“, berichtet Bernhard Bambas. Gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK), das in der Landesunterkunft das Freizeitprogramm betreut, hätten sie dann beraten, wofür das gesammelte Geld eingesetzt wird.

Landesunterkunft in Bad Segeberg fast vollständig belegt

Neben neuen Tischen, einer Hochebene zum Entspannen sowie Spielzeug für die Kleinsten sei das Geld auch in Sandkisten und Fußballtore geflossen. Vor allem über das Spielzeug hätten sich die Kinder sehr gefreut. „Für die Kleinen ist das wie im Paradies, sie nehmen alle neuen Errungenschaften in Beschlag“, berichtet Xenia Giday vom Deutschen Roten Kreuz. Oftmals sei in den Wohncontainern nicht genügend Platz zum Austoben, deshalb möchten sie dafür Raum im Kindergarten bieten.

Zurzeit leben 1011 Flüchtlinge in der Landesunterkunft in Bad Segeberg – damit ist die Unterkunft fast vollständig belegt. Im Durchschnitt bleiben Asylbewerber dort rund drei Monate, bevor sie woanders hinziehen. „Wir rechnen in den kommenden Monaten wieder mit steigenden Flüchtlingszahlen“, sagt Wolfgang Kossert, Sprecher des Landesamts für Zuwanderung und Flüchtlinge.

Umso wichtiger sei es, dass die ankommenden Kinder gut betreut würden und ein wenig Normalität für sie einkehre. Im Moment gibt es im Levo-Park zwei Kindergartengruppen, zusätzlich finden regelmäßig gemeinsame Projekte mit der Kindertagesstätte Lütte Heimat statt. Einmal die Woche treffen sie sich beispielsweise zum gemeinsamen Morgenkreis. Dadurch sollen die Mädchen und Jungen von Beginn an interkulturelle Erfahrungen sammeln.

Da beide Gruppen gut mit Möbeln und Spielzeug ausgestattet sind, sollen bald noch Bilder die Wand schmücken. Auch für die kommende Zeit plant der Rotary Club Segeberg weitere Spendenaktionen. Am dritten Wochenende verkaufen die Club-Mitglieder Apfelpunsch für den guten Zweck auf dem Weihnachtsmarkt am Gut Stockseehof. Ende November haben sie 200 Pakete mit Grundnahrungsmitteln und Hygieneprodukten gepackt, die auf dem Weg zu bedürftigen Familien in Osteuropa sind.