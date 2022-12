In der Flüchtlingsunterkunft in Boostedt leben russische und ukrainische Menschen friedlich zusammen – zum Schutz ihrer Identität möchten sie sich nicht zeigen.

Während in der Ukraine weiterhin schwere Kämpfe ausgetragen werden, leben russische und ukrainische Flüchtlinge friedlich in der Landesunterkunft Boostedt zusammen. Sie treffen sich bei Freizeitaktivitäten und wohnen in gemeinsamen Häuserzeilen. Mehrere Familien haben von dem Zusammenleben berichtet.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket