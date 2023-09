Kostenfrei bis 18:35 Uhr lesen

Nach der Wiederholungswahl

Mit der Wiederholung der Gemeindewahl in einem Wahlbezirk muss sich die Kaltenkirchener Stadtvertretung teilweise neu konstituieren. Viele Veränderungen stehen aber nicht an. Doch in einem Punkt könnte die AfD demnächst verdrängt werden.