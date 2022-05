Landesverein in Rickling: Kritiker legen nach, Führung wehrt sich

Die Turbulenzen um den kirchennahen Landesverein gehen weiter. Nach der ersten Veröffentlichung in KN-online melden sich viele weitere Kritiker, auch Patienten. Ein Sprecher des Landesvereins widerspricht den Vorwürfen.

Rickling.Die Aufruhr im Landesverein für Innere Mission hält an. Nach einem Bericht in KN-online über harte Kritik an der angeblich harschen Führung der kirchennahen Einrichtung bestätigen jetzige und frühere Mitarbeiter sowie zwei Patientinnen Vorwürfe. Auch die Führung des Landesvereins reagiert, veröffentlicht Antworten auf offenbar sich selbst gestellte Fragen und widerspricht den Vorwürfen.

Der Tenor der Kritiker aus mehreren Abteilungen, aus unterschiedlichen Ebenen mit teils langjähriger Betriebszugehörigkeit: Es brodele schon seit Jahren, die Vorhaltungen seien berechtigt, der Führungsstil dem einer kirchennahen Einrichtung nicht angemessen.