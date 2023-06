Die Arbeit im Atelier im Kunsthaus des Landesvereins in Rickling ist für psychisch Erkrankte wie Sammy Gerdes aus Bad Segeberg der einzige Grund, morgens aufzustehen. Nun aber haben Gerdes und weitere Patienten Angst, dass ihr Zugang zum Atelier deutlich eingeschränkt wird.

Rickling/Bad Segeberg. Sammy Gerdes ist aufgeregt. Der 40-Jährige aus Bad Segeberg sieht seinen Lebensinhalt in Gefahr. Gerdes hat eine lange Krankheitsgeschichte hinter sich. „Ich bin ein wandelnder F-Schlüssel“, sagt Gerdes – eine Anspielung auf die Diagnosecodes für psychische Erkrankungen, sie beginnen mit „F“. Unter anderem leidet er an Depressionen, Impulskontrollstörung und ADHS. „Ich wurde vom Arbeitsmarkt aussortiert. Ich lebe am Rand der Gesellschaft.“