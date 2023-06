﻿Landwirtsfamilie Finnern aus Oering wehrt sich gegen anonyme Vorwürfe

Brief an Milchviehbetrieb

Sie würden die Kälber dahin vegetieren und die Kühe leiden lassen, zwei Wochen alte Kälbchen nach Spanien verkaufen und den Muttertieren keine Pause gönnen. Quatsch, sagt die Landwirtsfamilie Finnern aus Oering. Die Vorwürfe in einem anonymen Brief an sie seien haltlos und Unfug.

