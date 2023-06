﻿Mit dem Esel durch den Rantzauer Forst spazieren

Quickborn-Heide. Sie sehen stets leicht genervt aus, nutzen jede Gelegenheit, um ihren Kopf durchzusetzen, und brauchen die komplette Aufmerksamkeit ihrer menschlichen Begleiter. Willi, Gustav, Oskar und Trüffel sind Esel. Deren Besitzerin Anne Schumacher bietet Spaziergänge und Wanderungen mit den als recht störrisch geltenden Vierbeinern an. Von Quickborn aus geht es unter anderem in den nahen Rantzauer Forst in Henstedt-Ulzburg.

Die vier Esel stehen zusammen mit Eselchen Emil, der gesundheitlich angeschlagen ist, und mehreren Pferden und Ponys auf einer Weide und warten geduldig, bis es losgeht. Anni und Marielle, zwei Schwestern aus Quickborn, helfen Anne Schumacher gerne und putzen vor der Tour durch die Gegend zunächst die grauen Vierbeiner. Nach einigen Minuten sind alle startklar. Es geht aus dem Tor. An Halfter und Strick werden die Esel geführt.

Geführte Esel-Touren im Umland von Hamburg

Dabei haben sie durchaus ihren eigenen Dickkopf und immer einen im Sinn, wie Anne Schumacher schmunzelnd zugibt. Besonders verlockend seien zurzeit Gras, Brombeerblätter und zartes Laub, das am Wegesrand zu finden ist. Wenn der Eselführer nicht aufpasst, senken die aufmerksamen Vierbeiner blitzschnell den Kopf und schnappen, was sie kriegen können. „Da muss man aufpassen“, mahnt Anne Schumacher, Betreiberin von „Langohren unterwegs“. Technik und Kraft seien dann gefragt. Knifflig wird es, wenn einer der Esel plötzlich stehen bleibt und sich nicht mehr vom Fleck rührt. Ziehen und Zerren am Strick sind oft aussichtslos.

Anne Schumacher erklärt, was im Eselkopf in solchen Momenten vor sich geht. „Esel bleiben, wenn sie eine Situation nicht einschätzen können, einfach stehen und wägen ab, was da gerade vor ihnen passiere“, erläutert die Hamburgerin, die freiberuflich im Marketing tätig ist. Das habe nichts mit Sturheit oder bösem Willen zu tun. „Eine Freundin von mir stand mal eine Stunde mit ihrem Esel vor einer Wiese voller Gänse. Der Esel kannte keine Gänse und hat sich das eine Stunde lang angesehen.“ Der Vierbeiner konnte nicht überzeugt werden, nur einen Schritt zu machen. So seien sie eben.

Man müsse das bisweilen zeitraubende Verhalten auch verstehen. Esel seien ursprünglich im Gebirge zu Hause. Jeder falsche Schritt könne dort den Tod bedeuten, sagt Anne Schumacher. Mit etwas Bestechung mit Leckerlis oder Karotten könne man ihre Esel ganz gut überzeugen, weiterzugehen, verrät die Eselbesitzerin.

Langohren unterwegs: Eselwanderungen durch Wald und Wiesen in SH

Die Ausflüge, die sie mit ihren vier Tieren anbietet, sind zwischen zwei und vier Stunden lang. Es geht gemächlich durch Wald und Wiesen. Für viele Menschen sei der Umgang mit den Eseln schon etwas ganz Besonderes. Man könne vom Alltag gut abschalten, gerade weil man sich auf die Tiere konzentrieren müsse. Je nach Länge der Tour kostet die Teilnahme ab 35 Euro.

Ein Teil davon spendet Anne Schumacher an den Verein Esel in Not. Für die engagierte Tierfreundin sind die Esel-Touren nichts, um viel Geld zu verdienen. Sie wolle ihre Tiere auslasten und die Unkosten für deren Haltung wieder reinbekommen. Der Besitz von Tieren werde immer teurer, bedauert Anne Schumacher. Ihre Esel stammen aus privaten Haltungsaufgaben und waren Notfälle. Seit fast drei Jahren hält sie die grauen Vierbeiner.

Die Esel seien von jeher ihr Herzenswunsch gewesen. Nachdem ein Pony und dann ein Pferd von Anne Schumacher aufgenommen worden waren, folgten die ersten Esel. Von ihrer Art her seien die ganz anders als Pferde. Statt zu überdrehen bei bestimmten Situationen, seien die Esel ruhig und „richtig gechillt“. Sie hätte sehr feine Sinne und würden mehr mitkriegen, als man ihnen ansehe.

Die Idee der geführten Eselwanderungen ist nicht neu. „Es tut einfach gut, in tierischer Gesellschaft zu sein“, meint Anne Schumacher. Viele Menschen hätten im Alltag nicht diese Erfahrungen und würden die Touren buchen. Nähere Auskünfte erteilt sie per Mail unter langohren.unterwegs@gmail.com.

KN