Festes Schuhwerk, Klamotten, die schmutzig werden dürfen, und keine Angst vor aufdringlichen Wildtieren muss man haben, wenn man die beiden Vierbeiner von Lea Mandelkow besucht. Rübe und Wurzel sind Wildschweinfrischlinge und haben es faustdick hinter den Ohren. Und sie sind in Not, denn da, wo sie jetzt sind, können sie nicht bleiben.

Heidmühlen. Sie sind zwar noch recht klein, dafür aber rotzfrech und nicht menschenscheu. Sie beißen in die Schuhe und springen einen ohne Scheu an. Rübe und Wurzel sind Wildschweinfrischlinge, die im Frühjahr zur Welt gekommen und auf verschiedenen Wegen zu Lea Mandelkow gelangt sind. Das Problem: Auch kleine Schweine werden mal groß. Und nun wird dringend eine neue Bleibe für die beiden Wildschweine gesucht. Ein großer Auslauf ist Pflicht.

Das Herz von Lea Mandelkow, die 2019 ihre Jägerprüfung absolvierte und schon oft verwaiste Wildtiere aufgenommen und aufgepäppelt hat, hängt vor allem an Rübe. Ende April hatte sich eine Frau per Telefon in der Tierklinik Wasbek gemeldet. Die 23-jährige Lea Mandelkow ist dort als Tierarzthelferin beschäftigt, sie beginnt demnächst ihr Studium der Tiermedizin. Die Anruferin erzählte, dass sie ein kleines Wildschwein im Wald gefunden und mitgenommen habe und fragte, was sie denn nun machen solle. Der Frischling könne nicht bei ihr bleiben. Die Frau lebt in Hamburg.

Nur wenige Tage alt war Rübe, als der Wildschweinfrischling zu Lea Mandelkow kam und von der jungen Bad Segebergerin aufgepäppelt wurde. © Quelle: privat

Was tun? Kurzentschlossen fuhr Lea Mandelkow nach Hamburg und holte Rübe ab. „Als ich sie sah, habe ich gleich gesehen, dass noch die Nabelschnur dranhing“, erzählt die junge Frau, die in Bad Segeberg lebt. Demnach war Rübe erst wenige Tage alt. Der weibliche Frischling war dehydriert und stand auf der Kippe zwischen Leben und Tod. Mit Milchpulver, viel Wärme und gutem Zureden schaffte Rübe es und war nach einigen Wochen über den Berg. Und nicht nur das: Rübe nahm auch sehr gut zu und wurde immer mehr zum Wildschwein.

Mit dem Wildschwein Rübe spazieren gehen

Da Rübe so menschenbezogen war, ging Lea Mandelkow ohne Probleme mit ihr spazieren, die beiden Hunde der Familie waren sofort Feuer und Flamme und adoptierten Rübe vom Fleck weg. Rübe war innerhalb eines Tages stubenrein und machte das kleine und große Geschäft im Katzenklo. So konnte der Frischling auch im Haus bleiben. Aber: „Der Garten meiner Eltern hat schon gelitten“, gibt Lea Mandelkow zu. Wildschweine buddeln gerne das Erdreich auf. Also musste irgendwann ein neues Zuhause her.

Beim Rumtelefonieren kam Lea Mandelkow in Kontakt mit einer Wildtierstation in Niedersachsen, die selbst ein junges Wildschwein über hatte. Da sich ein Bekannter von Mandelkow anbot, beide Frischlinge auf seinem Grundstück aufzunehmen, schien für Rübe und den Neuankömmling Wurzel alles in Butter. Weit gefehlt. Nach einigen Wochen beschwerte sich die Nachbarin und verlangte, dass die beiden kleinen Wildschweine sofort woanders unterkommen. Und wieder ging die Suche los.

Eine Handvoll Wildschwein war Rübe, als sie bei Lea Mandelkow aufgenommen wurde. © Quelle: privat

Über wieder andere Bekannte fand Lea Mandelkow einen kleinen Pferdestall in Heidmühlen, in dem eine Box und ein kleiner Auslauf gerade frei waren. Seit Mitte Juli wohnen die beiden quicklebendigen und inzwischen frechen Wildschweine dort und werden versorgt. Die Wildschweinbesitzerin kommt so oft es geht und bringt den beiden Weintrauben, Bananen und andere Leckereien. Die Pferdestallbesitzer schauen jeden Tag nach Rübe und Wurzel. Bis zum Winter können sie dort zunächst bleiben, müssen dann aber ausziehen.

Lea Mandelkow hat sich umgehört, Kontakt mit Wildparks und Wildtierstationen aufgenommen, aber keiner will Rübe und Wurzel aufnehmen. „Überall gab es nur Absagen“, bedauert die junge Bad Segebergerin. Die Zeit laufe ab und bislang gebe es keine Hilfe. In die freie Wildbahn dürfen Wildschweine, die in Menschenhand groß geworden sind, nicht ausgewildert werden. „Es tut mir in der Seele weh, wenn ich Tieren in Not nicht helfen kann“, sagt Lea Mandelkow. Aber noch mal würde sie keine Frischlinge aufnehmen, gibt sie zu. „Die Erfahrung ist toll, aber alles was damit zusammenhängt nicht.“ Sie hat bereits Marder, Igel, Eichhörnchen und Vögel aufgepäppelt und wieder in die Freiheit entlassen.

Wer der jungen Frau helfen möchte mit einer Futterspende oder einem Quartier für Rübe und Wurzel kann sich unter Telefon 0152/26311420 melden. Kluge Sprüche, dass sie als Jägerin doch sicher wisse, was sie mit den Wildschweinen machen müsse, hört Lea Mandelkow oft genug. Aber Rübe und Wurzel seien inzwischen wie Haustiere. „Die esse ich ganz sicher nicht“, betont sie.