﻿Leben im Wohnwagen: Neele aus dem Kreis Segeberg wohnt auf vier Rädern

Nach einer einjährigen Reise im Van durch Europa konnte Neele aus Kreis Segeberg sich nicht mehr von dem Leben auf vier Rädern trennen. Heute wohnt sie in einem Wohnwagen auf einer Koppel in der Nähe von Lübeck. Auch wenn die 23-Jährige dadurch kein Geld spart, möchte sie nie wieder in eine Wohnung ziehen.

Kreis Segeberg. Insgesamt 18 Häuser stehen in dem kleinen Dorf in der Nähe von Lübeck. Danach kommt erst einmal lange nichts – nur Felder, Wiesen und Wald. Mit einer grünen Plastikgießkanne bepackt, geht Neele – ihren Nachnamen möchte sie zum Schutz nicht sagen – vorbei an der großen Pferdekoppel auf den alten Hof zu. Hier holt sie sich täglich drei Liter Wasser zum Waschen, Kochen und Trinken. Die 23-Jährige lebt in einem Wohnwagen auf einer Wiese. Sie hat kein laufendes Trinkwasser – und trotzdem möchte sie ihr Zuhause auf vier Rädern nie wieder missen.

Schon mit 14 Jahren fasste Neele die Entscheidung, nach ihrem Abitur allein mit einem Van durch Europa zu reisen. Sie ist einem kleinen Dorf in Kreis Segeberg aufgewachsen und wollte die Welt entdecken. „Ich hatte mir in den Kopf gesetzt, aus dem System auszubrechen und mal etwas ganz anderes zu machen. Kein Work & Travel in Australien oder Neuseeland. Mein Ziel war es, ein Jahr so frei wie möglich zu sein.“ Diesen Traum setzte sie dann auch in Wirklichkeit um – mit ihrer Hündin im Gepäck bereiste sie innerhalb eines Jahres 17 Länder in Europa. Danach war nichts mehr wie zuvor und die Leidenschaft zum Leben auf vier Rädern geboren.

Minimalistisches Leben: „Ich habe nur Dinge bei mir, die ich wirklich brauche“

Als sie für ein Lehramtsstudium zurück nach Deutschland kam, konnte Neele sich nicht vorstellen, ihre gewonnene Freiheit wieder herzugeben. „Ich habe mich in das Leben auf vier Rädern verliebt und bin deshalb erstmal dort wohnen geblieben. Mir gefällt es, wie minimalistisch ich lebe und wirklich nur die Dinge bei mir habe, die ich brauche. Außerdem bin ich viel mehr draußen in der Natur, was ich sehr schätze.“

Draußen zu leben, bedeutet auch, die Jahreszeiten und Temperaturen am eigenen Körper zu spüren. Ihr Van sei damals nicht winterfest gewesen, die eingebaute Heizung funktionierte nur spärlich. Im Winter fror daher Neele das Wasser ein, kochen sei nicht mehr möglich gewesen. Deshalb verbrachte die 23-Jährige viel Zeit in der Universitätsbibliothek, kam nur zum Schlafen in ihr Fahrzeug.

Im Wohnwagen ist es nicht günstiger, aber darum geht es Neele nicht

Kurze Zeit später hat die Schleswig-Holsteinerin ihr Studium abgebrochen. Beim Lehramt fehle ihr die Flexibilität, das System sei mit vorgegebenen Lehrplänen zu starr. Sie fing eine Ausbildung zur Ergotherapeutin an und probierte es doch mit einer Wohnung aus.

Knapp eineinhalb Jahre dauerte es, bis Neele die Wohnung kündigte und in einen Wohnwagen zog. Ihr Zuhause ist nun rund fünf Meter lang, hat eine kleine Kochzeile und ein rosa Badezimmer. Eine Dusche gibt es nicht, diese darf sie aber im angrenzenden Hof benutzen.

Raus aus der Stadt, rauf auf das Land. Günstiger ist das nicht: Sie zahlt 100 Euro Miete pro Monat und knapp 400 Euro für die entstehenden Spritkosten nach Lübeck. „Egal wie teuer mein Leben hier wäre, ich würde immer wieder so entscheiden. In der Wohnung war ich oft genervt, mir hat meine Ruhe gefehlt“, erzählt die 23-Jährige. Das sieht nicht nur sie so, auch ihr Freund Jakob bestätigt das: „Seit Neele in den Wohnwagen gezogen ist, erlebe ich sie zufriedener. Ihre minimalistische Lebensweise ist nicht für jeden nachvollziehbar ist, zeigt aber, dass jeder seine Träume leben kann.“

Einfach ist das Leben auf vier Rädern nicht immer – vor allem der Beginn der Europareise war hart für sie. Nach knapp einer Woche wurde Neele von einem Hund gebissen und landete im Krankenhaus. „Für mich waren diese schwierigen Momente unglaublich wertvoll. Dadurch habe ich gemerkt, dass ich alles schaffe, was ich möchte. Und mir selbst genug bin.“ Sie erinnert sich an eine weitere heikle Situation: An einem Abend in Spanien erreicht Neele sehr spät ihren Schlafplatz, eine Klippe am Meer. Es ist stockduster und sie kann die Umgebung nur spärlich wahrnehmen. Niemand nächtigt auf der Klippe, sie ist ganz allein. Langsam macht sie sich bettfertig, putzt ihre Zähne und schlüpft unter die Decke.

Plötzlich fängt jemand an, lautstark gegen ihre Tür zu hämmern. Neele weiß, wenn jetzt etwas passiert, würde sie niemand hören. Ihr Herz beginnt laut zu pochen, die junge Frau überlegt kurz und öffnet dann die Tür. Ohne ihren belgischen Schäferhund hätte sie sich das nicht getraut. Zum Glück ist es nur die Polizei, sie wollen ihre Personalien aufnehmen. Warum, weiß die 23-Jährige bis heute nicht.

Genau für solche Momente kauften ihre Eltern die Schutzhündin Neisha, die Neele auf dem Abenteuer begleitete. Ganz ohne Begleitung hätte ihre Familie sie nicht losgelassen. „Ich hatte auf meiner Reise nie große Angst, dass mir etwas passieren könne. Aber ich kann verstehen, dass meine Eltern ängstlich waren. Immerhin sehe ich aus wie eine 16-Jährige“, sagt Neele, lacht und streicht durch ihr blondes Haar. Sie trägt einen schwarz-weiß gestreiften Pullover, einen dunklen Rock und Schnür-Boots. Hinter ihr hängt eine weiße Girlande am Wohnwagenfenster, fünf Kakteen stehen in pastellfarbenen Töpfen auf der Fensterbank.

Heute trifft die junge Frau selbst einige Sicherheitsmaßnahmen für das Leben im Wohnwagen. Seitdem sie öffentlich auf ihrem Instagram-Kanal @this_is_vantastic über ihren Alltag im Wohnwagen berichtet, kommuniziert sie weder ihren Nachnamen noch den genauen Standort – ein Schutz ihrer Privatsphäre.

Wie kann ich meinen Wohnwagen als Wohnsitz melden?

Damit man in Schleswig-Holstein in einem Wohnwagen leben darf, gibt es bestimmte Dinge zu beachten. Laut Paragraf 20 des Bundesmeldegesetzes ist es möglich, einen Wohnwagen als festen Wohnsitz anzuerkennen, wenn dieser nur gelegentlich oder nie bewegt werde. Eine Mitarbeiterin des Amtes Trave-Land bestätigte, dass ein Wohnwagen somit melderechtlich auch als Wohnsitz infrage käme.

Allerdings müsse dies auch baurechtlich abgestimmt werden, denn man darf nicht überall stehen. Wer zum Beispiel fest auf einen Campingplatz ziehen möchte, der benötige die Zustimmung des Betreibers. Aus Gründen der Einfachheit hat Neele sich bei ihren Eltern gemeldet und lässt dorthin auch ihre Post senden.

Neeles Leben ist nicht mehr so stressig wie früher: weniger Termine und mehr Zeit für sich selbst. Wenn sie von der Ausbildung nach Hause kommt, kocht sie. Dann folgt ein großer Spaziergang in der Natur und abends wird gelesen oder gearbeitet. Mit dem Korrekturlesen von Masterarbeiten oder dem Social Media Management verdient sie sich Geld dazu.

Geld für die nächste anstehende Reise. Nächstes Jahr zieht Neele mit ihrem Freund in einen Van und dann geht es wieder auf die Straßen – bis runter nach Afrika möchten sie fahren.