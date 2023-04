﻿Leben mit Extrem-Frühchen: Kosmo wog bei seiner Geburt nur 720 Gramm

Er wog nicht mal so viel wie ein Liter Milch und war so klein wie ein Laib Brot. Kosmo aus Lentföhrden kam 2018 in der 26. Schwangerschaftswoche zur Welt. Er gilt als Extrem-Frühchen. Seine Mama Daniela Janßen erzählt, wie schwer die letzten Jahre für die Familie waren – und wie es dem kleinen Kosmo heute geht.

Lentföhrden. In einer kleinen Kiste bewahrt Daniela Janßen aus Lentföhrden Erinnerungsstücke auf: Eine Mini-Windel in Größe Minus zwei, einen Mini-Schnuller, einen Strampler, Kanülen von der Magensonde und die ersten Fotos, die von ihrem Baby gemacht wurden. „Diese Windel passt nicht mal einer Puppe“, sagt Janßen. Heute, vier Jahre später, kann sie selbst kaum glauben, wie klein ihr Sohn Kosmo damals war: „Er wog nicht mal so viel wie ein Liter Milch.“ Ihre Erfahrungen mit ihrem heute vierjährigen Sohn will sie künftig in einem Frühchen-Treff in Kaltenkirchen mit anderen Eltern teilen.

Kosmo kam am 29. September 2018 zur Welt – 14 Wochen zu früh. „Stichtag war am 6. Januar 2019“, erzählt seine Mutter. Als ihr erstes Kind in der Uniklinik Eppendorf in Hamburg (UKE) geboren wurde, wog er gerade einmal 720 Gramm und war 34,5 Zentimeter groß. Ein Extrem-Frühchen.

Die Ärzte hatten noch versucht, die viel zu frühe Geburt zu verhindern – vergebens. „Zwei Wehen-Hemmer haben nichts gebracht, die Wehen waren nicht mehr aufzuhalten“, sagt Janßen. Direkt nach der Geburt durfte sie ihren Sohn kurz sehen. „Ich erinnere mich, dass ich seine Hand auf einem Finger hatte und ,hallo, du Hübscher’ gesagt habe. Dann war er weg.“

Frühchen Kosmo lag zwölf Wochen auf der Intensivstation

Kosmo, so erfuhren Daniela und ihr Mann René Janßen im Nachhinein, hatte zehn Minuten später aufgehört zu atmen. Er musste intubiert werden und kam im Inkubator auf die Intensivstation. „Es hat dann zwei Tage gedauert, bis wir ihn das erste Mal im Arm halten konnten.“ Zwölf Wochen lang lag Kosmo auf der Intensivstation, die letzten Wochen kam er auf die Überwachungsstation. Erst am 10. Januar durften die Eltern ihr Baby mit nach Hause nehmen. Da wog er rund 3000 Gramm.

An die vier Monate, die ihr Sohn im Krankenhaus verbrachte, hat Daniela nicht mehr so viele Erinnerungen. „Wir funktionierten ja nur, hatten einen getakteten Tagesablauf“, berichtet sie über die traumatische Zeit. Sie und ihr Mann wohnten auf dem Gelände des UKE im „Ronald McDonald-Haus“ für Eltern von Frühchen, die über einen längeren Zeitraum im Klinikum bleiben müssen. „Nach dem Frühstück ging es zu Kosmo, dann gab es eine Mittagspause, danach wieder zu ihm. Und abends sind wir wieder ins Appartement zurück.“

Kosmos Mutter: „Hatte Angst ihn anzufassen und wehzutun“

Zunächst fiel es der jungen Mutter schwer, ihr Baby anzufassen: „Ich hatte Angst, ihm wehzutun, das war für mich ganz schlimm.“ Abwechselnd mit ihrem Mann übernahm sie das „Känguruhing“. Dabei wird das Frühchen nur mit einer Windel bekleidet auf den nackten Oberkörper der Mutter oder des Vaters gelegt und zugedeckt. Das stärkt nicht nur die Eltern-Kind-Bindung, sondern auch die Entwicklung des Babys. „Ich habe mich dann auch getraut, ihn zu wickeln. Aber das Waschen und Baden hat der Papa übernommen. Bis heute.“

Immer wieder habe das Leben ihres Sohnes auf der Kippe gestanden. „Die Chance, dass er überlebt, stand 50 zu 50“, erzählt die Mutter. Aber ihr Sohn hat es geschafft: Trotz Inkubator, Magensonde und einigen kleinen Operationen kam er nach vier Monaten gesund nach Hause. Doch damit war längst nicht alles gut. Denn jetzt begann die Care-Arbeit. „Das Leben hat sich vollkommen verändert“, sagt Janßen: „Ich bin nicht nur Mutter, ich bin eine pflegende Mutter.“

Frühchen bleiben lange entwicklungsverzögert, holen die Defizite aber irgendwann auf

Physiotherapie, Frühförderung, Arzttermine, Untersuchungen: „Wir hatten immer wahnsinnig viel zu tun.“ Mit drei Jahren kam Kosmo in die Kita. „Er ist global entwicklungsverzögert, vor allem motorisch“, sagt seine Mutter. In seiner Altersgruppe ist der hübsche Junge mit den hellblonden Haaren und blauen Augen der Kleinste, sucht sich zum Spielen lieber Mädchen.

Kosmo ist mittlerweile vier Jahre alt und immer noch ein kleines Leichtgewicht - aber gesund und munter. © Quelle: privat

„Kosmo ist kein typischer Raufbold-Junge, er ist eher vorsichtig.“ Frühchen holen die Defizite aber irgendwann auf. „Einige sagen bis zum Schulanfang, andere sagen bis zum Teenageralter. Wir werden es auf uns zu kommen lassen“, so Janßen.

Auch Kosmos Schwester wäre beinahe ein Frühchen geworden

Seit einiger Zeit ist Kosmo nun ein stolzer großer Bruder. Daniela hat sich trotz der traumatischen Erfahrungen noch mal getraut und ein zweites Kind bekommen. Die neun Monate alte Fenna wiegt gerade mal fünf Kilo weniger als ihr vierjähriger Bruder. Sie ist kein Frühchen, wäre es aber beinahe geworden. „Ich kam in der 24. Woche mit Wehen ins Krankenhaus“, erzählt Janßen.





Die Wehen waren durch eine bakterielle Infektion ausgelöst worden und konnten zum Glück durch Antibiotika gestoppt werden. „Mit zwei Frühchen, das hätte ich wohl nicht durchgestanden“, sagt Janßen.

Dass ihr Leben ein anderes geworden ist, mache sich auch beruflich bemerkbar. Die Einzelhandelskauffrau könne sich nicht mehr vorstellen, in ihren früheren Job im Supermarkt zurückzukehren.

Austausch beim Frühchen-Treff in Kaltenkirchen Daniela Janßen ist qualifizierte Eltern-Kind-Kursleiterin und bietet ab dem 19. April jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat ein Frühchen-Treff im Mehrgenerationenhaus in Kaltenkirchen an. Eltern eines Frühchens durchleben vor allem in der ersten Zeit eine emotionale Reise mit Höhen und Tiefen, Sorgen und Freude, Ängsten und Hoffnung. Um sich über ihre Erfahrungen und den Alltag mit einem Frühgeborenen auszutauschen, treffen sich Frühchen-Eltern mit ihren Kindern im Alter von drei bis 18 Monaten. Parallel haben die Kinder die Gelegenheit, zu spielen und andere Frühchen kennenzulernen. Der Kostenbeitrag liegt bei fünf Euro pro Treffen. Anmeldungen nimmt Daniela Janßen per Mail an d.janssen86@outlook.de entgegen.

„Es kommt mir auf einmal so sinnlos vor“, sagt sie. Sie wolle umsatteln, in den sozialen Bereich. Der erste Schritt in diese Richtung ist getan: Daniela Janßen hat sich zur Eltern-Kind-Kursleiterin qualifizieren lassen und bietet nun ehrenamtlich den Frühchen-Treff an.