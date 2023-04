﻿Lebenshilfe rudert zurück: Frühförderung bleibt

Die Nachricht über die Einstellung der Frühförderung in Bad Bramstedt zugunsten einer neuen Kita schlug hohe Wellen der Empörung. In den sozialen Medien kritisierten viele Menschen diese Entscheidung der Lebenshilfe. Die rudert jetzt zurück: Die Frühförderung soll nun doch weitergeführt werden.

Das Angebot der Frühförderung soll bald Geschichte sein, so wollte es der Geschäftsführer der Lebenshilfe Bad Bramstedt.

Bad Bramstedt. Die Frühförderung in Bad Bramstedt wird weitergeführt. Das berichtet Werner Weiß, Vorsitzender des Vereins Lebenshilfe in Bad Bramstedt. „Der Entschluss ist am Wochenende mit dem Vorstand und der Geschäftsführung gefasst worden“, sagt Weiß. Warum die Lebenshilfe zurückrudert, wollte Werner Weiß nicht bekannt geben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nachdem unsere Redaktion über das Aus der Frühförderung in Bad Bramstedt berichtet hatte, wurde diese Entscheidung in den sozialen Medien scharf kritisiert. Der Lebenshilfe-Geschäftsführer Felix Carl hatte erklärt, dass er die Frühförderung zum August dieses Jahres einstellen wolle, da er das Personal für die neue Kita benötige. Außerdem sei die Frühförderung seit vielen Jahren defizitär, weil die Leistungen vom Kreis nicht ausreichend vergütet würden.

Sozialausschuss hatte schon eine Sondersitzung zur Frühförderung anberaumt

Doch diese Argumente zählten für viele Eltern nicht: „Wenn die Schwächsten der Gesellschaft mal wieder etwas ausbaden müssen“, schreibt zum Beispiel eine Frau auf Facebook. Ein betroffener Vater: „Hier wurde einfach ein sehr wichtiges Angebot gestrichen, um ein anderes Loch zu stopfen.“ Auch SPD-Stadtvertreter Jan-Uwe Schadendorf meldete sich zu Wort: „Seien Sie gewiss, die Zeitungsmeldung hat bei allen Kommunalpolitikern große Betroffenheit ausgelöst. Da sind noch Klärungen erforderlich.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für eine Klärung wurde sogar kurzfristig eine Sondersitzung des Sozialausschusses am 4. Mai anberaumt. Auf dieser Sitzung sollte der Lebenshilfe-Geschäftsführer der Politik Rede und Antwort stehen. Denn als sich die Stadtverordnetenversammlung am 20. März für die Lebenshilfe als Träger der neuen Kita entschieden hatte, wusste noch niemand, dass dafür die Frühförderung geopfert werden sollte.

Doch diese Sitzung ist nun scheinbar nicht mehr notwendig. Gudrun Baum (SPD), Vorsitzende des Sozialausschusses, sagte am Montag: „Mit Erleichterung habe ich zum Wochenende die Nachricht aufgenommen, dass die Lebenshilfe Bad Bramstedt die Frühförderung nicht zum Herbst einstellen will.“ Die zunächst beabsichtigte Schließung habe nicht nur die Eltern, sondern auch die Kommunalpolitik in große Aufregung versetzt. „Derzeit werden jedoch bei der Lebenshilfe neue Überlegungen angestellt, auf deren abschließendes Ergebnis wir sehr gespannt sind“, sagt Baum. Das Ganze habe auch sehr deutlich gemacht, dass die Finanzierung der Frühförderung dringend auf den Prüfstand gestellt werden müsse. „Den Trägern der Einrichtungen muss ein kostendeckender Betrieb möglich sein.“

Lebenshilfe-Geschäftsführer meldete sich via Instagram

Lebenshilfe-Vorsitzender Weiß berichtet, dass die fünf Mitarbeiterinnen der Frühförderung nicht in der neuen Kita arbeiten müssen: „Sie dürfen ihre bisherige Tätigkeit fortführen.“ Ob sie dieses auch wollen, ist noch offen. Die Mitarbeiterinnen seien sehr beunruhigt gewesen, als sie von dem Einschnitt erfuhren, so Weiß: „Diese Emotionen können nicht so schnell abgebaut werden. Wir haben mit den Mitarbeiterinnen eine Bedenkzeit ausgemacht.“ Vor die Tür werde niemand gesetzt.

Felix Carl war für eine Stellungnahme am Montag nicht zu erreichen. Er hatte sich aber mit einem Text am Freitagabend über Instagram an die Öffentlichkeit gewendet: „Wir haben heute der Politik als auch der Verwaltung mitgeteilt, dass wir über den Sommer hinaus für die betroffenen Kinder der Frühförderung eine heilpädagogische Leistung anbieten wollen. Mit Freude und weil wir die Sorge verstehen und voller Respekt ernst nehmen.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was er nicht verstehen könne und mit aller Vehemenz von sich weise, sei die „respektlose, diffamierende und völlig aus dem Zusammenhang heraus verzerrte Art und Weise des Umgangs mit uns“. Er kritisiert sowohl die Berichterstattung als auch die öffentlich ausgetragene „institutionelle und private Polemik“. Zu keinem Zeitpunkt sei seine Entscheidung ausschließlich an die andere gekoppelt gewesen, „und schon gar nicht im gewinnorientierten Kontext“.