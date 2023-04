﻿Frühförderung in Bad Bramstedt fällt neuer Kita zum Opfer

Ein Schock für die Eltern: Die Lebenshilfe Bad Bramstedt stellt zum August die Frühförderung ein. Das seit mehr als 30 Jahren bestehende Angebot rechne sich nicht mehr. Außerdem werde das Fachpersonal anderweitig benötigt, berichtet der Lebenshilfe-Geschäftsführer. Er will die neu geplante Kita betreiben und hat der Stadt große Versprechungen gemacht.

Bad Bramstedt. Fachpersonal in Kitas ist überall knapp. Plant eine Kommune den Neubau einer Kindertageseinrichtung, steht zu befürchten, dass die Kinder aufgrund fehlenden Personals trotzdem nicht betreut werden können. In Bad Bramstedt wird derzeit der Neubau einer Kita geplant – Eröffnung ist für den Spätsommer beabsichtigt. Träger wird die Lebenshilfe gGmbH – sie konnte die Stadt mit einem großen Versprechen überzeugen: „Wir sind auf jeden Fall in der Lage, Personal zu finden“, so Felix Carl, Geschäftsführer der Lebenshilfe.