Große Freude bei den Mitgliedern der Feuerwehr Alveslohe: Für ihren an Blutkrebs erkrankten Freund Matthias Kersten hat sich ein Stammzellenspender gefunden. Es wurde bereits transplantiert. Die Feuerwehr hatte in den vergangenen Wochen intensiv fürs Typisieren Werbung gemacht.

Alveslohe. Die Steine, die den Menschen in und um Alveslohe vom Herzen gefallen sind, dürften riesig gewesen sein. Matthias Kersten, engagierter Feuerwehrmann und Freund vieler Alvesloher, war an Leukämie erkrankt – und innerhalb kurzer Zeit fand sich ein Stammzellenspender für den Familienvater. „Matten fühlt sich gut. Er ist jetzt wieder zu Hause“, sagt Feuerwehrkollege und Nachbar Kim Wilhoeft. Jetzt komme es darauf an, wie der Körper von Matthias Kersten zurecht komme. Die Daumen sind gedrückt.